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    Думки вголос

    «Суспільне» має дати офіційні пояснення щодо роботи журі на Євробаченні

    Як так, усе Євробачення &ndash; &laquo;в політиці&raquo;, дискваліфікує русню, підтримує Україну, а Україна &ndash; &laquo;поза політикою&raquo;? - «Суспільне» має дати офіційні пояснення щодо роботи журі на Євробаченні
    Як так, усе Євробачення – «в політиці», дискваліфікує русню, підтримує Україну, а Україна – «поза політикою»?

    Що це за суспільний мовник, який іде проти інтересів суспільства?

    «Де їдять, там не с*руть», казала моя баба.

    Сьогодні (ок, завтра – після вихідних) ми чекаємо:

    • офіційних пояснень Суспільного щодо роботи журі на Євробаченні;
    • протоколу голосування по кожному з учасників журі;
    • вибачень перед Польщею;
    • кадрових висновків.

    Суспільне мовлення знову на мене образиться, але ж.

    Голосування українського журі на Євробаченні з нулем балів для Польщі – це диверсія проти відносин України з Польщею, яка є ключовою країною в допомозі українцям під час війни з РФ.

    Журі призначене суспільним мовником. І цей мовник має нести відповідальність.

    Не потрібно втручатися в його оцінки і смаки, але з самого початку варто було зазначити певні критерії та обставини, які не можна не враховувати в нинішніх воєнних умовах.

    Що це за суспільний мовник, який іде проти інтересів суспільства?

    Оці пояснення голови журі, що «ми розуміємо і вдячні, але ми поза політикою», на голову не налазять. Як так, усе Євробачення – «в політиці», дискваліфікує русню, підтримує Україну, а Україна – «поза політикою»? Справді?

    Якщо це не свідома диверсія, то доводиться зайвий раз говорити про неспроможність Суспільного мовника працювати і тримати якийсь рівень під час війни. З усіма фейлами в евакуації, в організації роботи, зі «стандартами Бі-Бі-Сі» у (не)включенні «Азову» з Маріуполя і т.д.

    Втім, я про це вже писав. Не писав тільки про рівень зарплат менеджменту Суспільного в таких умовах, при таких об'ємах роботи і при такій якості «марафону». Хто хоче – погугліть.

    І щодо голосування журі поіменно.

    Якщо Ірина Федишин каже, що ставила Польщі десятку, а в підсумку поляк отримав від нашого журі нуль, то хтось тут не просто дурний, а бреше.

    Це не може лишитися без кадрових висновків.

    Джерело: блог Дмитра Лиховія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Євробачення Польща Україна Ірина Федишин #stoprussia
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    «Суспільне» має дати офіційні пояснення щодо роботи журі на Євробаченні