«Суспільне» має дати офіційні пояснення щодо роботи журі на Євробаченні
Що це за суспільний мовник, який іде проти інтересів суспільства?
«Де їдять, там не с*руть», казала моя баба.
Сьогодні (ок, завтра – після вихідних) ми чекаємо:
- офіційних пояснень Суспільного щодо роботи журі на Євробаченні;
- протоколу голосування по кожному з учасників журі;
- вибачень перед Польщею;
- кадрових висновків.
Суспільне мовлення знову на мене образиться, але ж.
Голосування українського журі на Євробаченні з нулем балів для Польщі – це диверсія проти відносин України з Польщею, яка є ключовою країною в допомозі українцям під час війни з РФ.
Журі призначене суспільним мовником. І цей мовник має нести відповідальність.
Не потрібно втручатися в його оцінки і смаки, але з самого початку варто було зазначити певні критерії та обставини, які не можна не враховувати в нинішніх воєнних умовах.
Що це за суспільний мовник, який іде проти інтересів суспільства?
Оці пояснення голови журі, що «ми розуміємо і вдячні, але ми поза політикою», на голову не налазять. Як так, усе Євробачення – «в політиці», дискваліфікує русню, підтримує Україну, а Україна – «поза політикою»? Справді?
Якщо це не свідома диверсія, то доводиться зайвий раз говорити про неспроможність Суспільного мовника працювати і тримати якийсь рівень під час війни. З усіма фейлами в евакуації, в організації роботи, зі «стандартами Бі-Бі-Сі» у (не)включенні «Азову» з Маріуполя і т.д.
Втім, я про це вже писав. Не писав тільки про рівень зарплат менеджменту Суспільного в таких умовах, при таких об'ємах роботи і при такій якості «марафону». Хто хоче – погугліть.
І щодо голосування журі поіменно.
Якщо Ірина Федишин каже, що ставила Польщі десятку, а в підсумку поляк отримав від нашого журі нуль, то хтось тут не просто дурний, а бреше.
Це не може лишитися без кадрових висновків.
Джерело: блог Дмитра Лиховія