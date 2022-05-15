Чому нардепів від колишньої ОПЗЖ неможливо позбавити мандатів: пояснення Стефанчука

Офіційне припинення існування фракції «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді не впливає на депутатські мандати її членів. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук в інтерв’ю «Укрінформу».

Він пояснив, що у зв’язку з тим, що кількість народних депутатів у ОПЗЖ стала меншою за 17, ця фракція, згідно з Регламентом Ради, припинила існування в парламенті.

«Зрозуміло, що це не впливає на депутатів, які були та є її членами. З чим це пов’язано? У Конституції є чіткий перелік підстав позбавлення депутатського мандата. Ми йдемо шляхом, передбаченим Конституцією України, та не можемо вчиняти в незаконний спосіб», – зауважив Стефанчук.

Водночас спікер парламенту висловив думку, що найкращий варіант знищення проросійських політичних сил буде продемонстровано народом України на наступних виборах.

«Це буде в законний спосіб, в який ми зможемо очистити владу від прорашистських впливів», – пояснив він.

Довідка: Згідно зі статтею 81 Конституції України, повноваження народних депутатів припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради.

Повноваження народного депутата припиняються достроково у разі:

складення повноважень за його особистою заявою;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

невходження депутата, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата зі складу такої фракції;

його смерті.

Нагадаємо, 12 травня фракція «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді офіційно перестала існувати. Вже через два дні, 14 травня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.