Ворожі дроні масовано атакували Харків: десятки постраждалих (оновлено)

У місті пролунало більше 10 вибухів

Увечері 29 квітня у Харкові прогриміли потужні вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під атакою російських дронів, передає «Главком».

Станом на 22:26 у місті пролунало 12 вибухів, повідомляють кореспонденти «Суспільного». Під ударами опинилися Шевченківський, Слобідський, Київський та Салтівський райони.

Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у Слобідському районі зафіксовано влучання ворожих БпЛА. У Салтівському районі внаслідок удару дронів спалахнув приватний будинок.

Наразі відомо про десять постраждалих внаслідок атаки. Усім їм надається висококваліфікована медична допомога. На місцях вибухів працюють екстрені служби.

Оновлено 23:31

Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки 20 людей отримали поранення різного ступеню важкості. Ворог завдав 16 ударів зафіксовано по Харкову.

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура.

Кількість постраждалих в Харкові може збільшуватися.