Дрони на оптоволокні можуть стати головним болем на фронті
За цю весну наше командування повинно буде перепрофілювати роботу дронів
FPV на оптоволокні – це тренд цього року, і цих дронів становиться все більше. У них є недоліки, але є і переваги. Хоча недоліків все ж більше.
Про це і поговоримо.
Давайте обговоримо недоліки:
- Розмір. FPV на оптоволокні набагато більший ніж FPV на радіокеруванні, за рахунок котушки. Тобто на позицію ти можеш за раз завезти набагато менше засобів, і тобі прийдеться зробити більше «ходок», щоб забезпечити позицію пілотів. А це небезпечно на сьогоднішньому полі бою. Крім того, FPV на оптоволокні перевозять здебільшого у кейсах, бо котушка доволі ніжна, і якщо ти її стукнеш, то оптоволокно може обірватися. Це все збільшує обʼєм, а значить зменшує кількість засобів при логістиці. Звичайні FPV менші, можуть транспортуватись без кейсів.
- Вага боєприпасів. Так як котушка сама по собі доволі важка та має відчутну вітрильність, то бойову частину дрон переносить значно меншу, ніж аналогічна FPV на радіокеруванні. Ну тобто там де у звичайному варіанті вистачить 8-ки, для FPV на оптоволокні – це вже мінімум 10-та рама.
- Швидкість та маневровість. Вони у дрона на оптоволокні погані. Крутитись довкола себе уникаючи пострілів ти не можеш. Летиш повільно. Підіймати високо FPV ти не можеш, бо вище висоти посадок збільшується вітер, а значить оптику починає розкручувати сильніше. А значить FPV з оптикою у 10 км у реальності може пролетіти і 5 км, якщо вітер сильно розмотає волокно. Тому літають здебільшого низько, і у випадку прольоту біля групи з дробовиками – у більшості випадків дрон буде збитий. А його розміри теж не додають йому живучості при стрільбі по ньому.
- Надійність зв'язку. Наскільки я спілкувався з пілотами, оптоволокно має шанс на обрив у різних випадках з 3 з 10, до 5 з 10 дронів. Були випадки коли з партії був обрив оптики у випадках 2/3. Все залежить від багатьох факторів, від виробника до транспортування дрона на позицію, і вітрової обстановки, але сказати що на робочі відстані (а це десь 7-10 км від місця знаходження пілота), на таких невеликих відстанях і радіозвʼязок доволі стабільний.
Взагалі я вважаю що потенціал радіокерування ще не використаний, і росіяни більше просунулись у цьому. У них більше виробників, у них набагато більший діапазон частот на дронах, типів бойових частин, виробників антен та ретрансляторів. У нас розвиток йшов поки все було на гаражному рівні.
Але повернемось до дронів на оптоволокні.
Які при всіх недоліках тоді у них переваги?
- Дрони на оптоволокні дозволяють проходити ділянки, перекриті РЕБом, та ще і не випромінювати частоти, тобто невидимі РЕРом. У нас Міноборони не додумалось закуповувати засоби на базі мікрофонів, щоб розуміти що у цьому секторі пролітає дрон у режимі радіотиші. Тому виявляти їх по дню ще можна очима, а ось вночі – складно, і дрон на оптоволокні на теплаку вночі доволі ефективний.
- Дрони на оптоволокні мають можливість сідати на землю і знаходитися там у режимі очікування доволі довго. При цьому їм все одно на радіогоризонт, вони не вимагають для роботи дрона-ретраслятора у повітрі.
- Позиція пілота дрона на оптоволокні не може бути виявлена РЕРом. Тільки візуально.
Як правильно використовувати дрони на оптоволокні?
Я вважаю що це сучасний варіант ПТУРа, яким треба відбивати штурми (або підтримувати, якщо твій штурм), у зоні з дуже активним РЕБом.
Вони менші за ракети у ПТУРа, летять далі, і дозволяють знищувати цілі закриті перешкодою (бо просто її облітають). Але я не дуже спеціаліст саме по FPV, можливо є ще більш ефективні методи застосування.
Які проблеми для нас це має на короткострокову перспективу?
Зараз на носі літо, скоро підніметься зеленка. Після цього виявляти цілі у першому ешелоні стане складно, а логістика по посадках ворожою піхотою стане для ворога набагато безпечнішій.
За цю весну наше командування повинно буде перепрофілювати роботу дронів, розтягнувши ворожу логістику у 2-3 ешелоні, щоб до першого доїжджав мінімум і з меншою кількістю засобів.
Здебільшого це задача батальйонів СБС у координації з піхотними бригадами, які повинні відповідати за 1 ешелон. Але на всі напрямки батальйонів СБС не вистачить. У нас же задача була не у стратегічному мисленню на завтра, а у тому щоб кінчити СБС, не розуміючи що використання дронів – то сезонна справа, і у кожному сезоні згідно з погодою та обставин повинна реалізовуватися своя стратегія.
Але взаємодії між главкомом та командуючим по цьому питання немає до сих пір, та і який у цьому сенс, якщо стратегія полягає у тому щоб збити командуючого СБС, а там поставимо свого і буде все контрольовано і зрозуміло, а військові завтики – та скільки їх вже було і всім пофіг. Цього у нас верхи точно не бояться вже.
У росіян стратегія є. Накопичувати особовий склад по посадках, використовуючи легку автомобільну техніку і вибивати наші позиції дронами на оптоволокні та радіокеровані, знаючі що там мінімум піхоти.
Тактику вони відпрацьовують, і успішно. Люди у них зараз в армію на фоні економічного спаду йдуть. Тому нас чекає новий наступ, і росіяни знають як і що будуть робити.
Ми ж заходимо у це літо аутсайдерами, з тактикою «ну спочатку нас почнуть бити, а потім ми почнемо героїчно переборювати обставини». Ми не готуємось до цього наступу заздалегідь, не готуємо наш щит під параметри російського меча. На жаль, це все буде мати наслідки.
І дронів на оптоволокні, навіть з урахуванням їх недоліків цього літа ми побачимо багато, і вони можуть обґрунтовано стати жахом нашого першого ешелону.
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