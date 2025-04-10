Детальної інформації про характер поранень постраждалих Кличко не повідомляв

У ніч проти 10 квітня РФ атакувала Київ ударними безпілотниками

Внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера, одну постраждалу особу було госпіталізовано до медичного закладу. Ще двом громадянам медичну допомогу надали на місці.

Наразі немає детальної інформації про характер поранень постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 10 квітня РФ атакувала ударними безпілотниками Київ. Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста.

Рятувальники зауважують, що внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищено одну з господарчих споруд.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.