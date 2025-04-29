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З'явилися перші кадри руйнувань у Харкові після ворожої атаки (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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З'явилися перші кадри руйнувань у Харкові після ворожої атаки (відео)
Попри удар по лікарні, серед пацієнтів та лікарів постраждалих немає.
фото: Думка

16 російських «шахедів» атакували Харків

Увечері 29 квітня російська армія масовано атакувала Харків. Під ударами опинилися Шевченківський, Слобідський, Київський та Салтівський райони. Про наслідки удару повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

За його словами, у місті є важкопоранені, пошкоджені інфраструктура, житлові будинки та лікарня. Також зафіксовано пряме влучання ворожого дрона-камікадзе у багатоповерхівку.

Відомо про 30 постраждалих. Внаслідок серії хаотичних ударів пошкоджена велика кількість житлових будинків і мінімум два корпуси лікарні.

Загалом Харків атакували 16 російських «шахедів». Попри удар по лікарні, серед пацієнтів та лікарів постраждалих немає. 

У соцмережах вже публікують кадри наслідків ворожої атаки.

Наразі тривають рятувальні роботи. 

Увечері 29 квітня російські дрони атакували Дніпро. За повідомленнями місцевих пабліків, у місті сталися гучні вибухи, є інформація про «прильоти».

У результаті ударів у кількох районах спалахнули пожежі. На місці працюють екстрені служби.

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Теги: Харків вибух лікарня інфраструктура Ігор Терехов дрон

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