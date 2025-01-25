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У Черкасах сталась стрілянина: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Черкасах сталась стрілянина: є поранені
Поліція затримала стрілка
фото: поліція Черкащини

Правоохоронці затримали зловмисника

Сьогодні, 25 січня, у Черкасах чоловік влаштував стрілянину. Його затримали правоохоронці. Про це повідомляє поліція Черкащини.

Повідомляється, що поблизу парку, що на проспекті Перемоги у Черкасах відбулася стріляна. За попередньою інформацією, внаслідок стрілянини є травмовані люди. Правопорушника затримано.

На місці працюють працівники поліції та медики.

«Особу зловмисника працівниками поліції встановлено та затримано.Вирішується питання про надання інциденту правової кваліфікації. Деталі згодом», – йдеться  у повідомленні.

Місцеві пабліки пишуть, що злочинець вистрілив в голову жінці. Про її стан поки невідомо. Медики надають допомогу.

До слова, у одному з магазинів Черкас жінка влаштувала стрілянину. Покупці, що були там, змогли затримати зловмисницю та передали її правоохоронцям.

Раніше повідомлялось, що патрульна поліція у Києві затримала чоловіка, який імовірно вчинив стрілянину на станції техобслуговування автівок. У затриманого в автівці знайшли автоматичну зброю. 

Нагадаємо, що в одному із дворів Голосіївського району міста Києва стався конфлікт між двома чоловіками, внаслідок якого один з учасників отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований до лікарні. 

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Теги: Черкаси поліція чоловік стрілянина

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