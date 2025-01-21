Україна готує новий календар щеплень: вакцинувати дітей від кору будуть на два роки раніше

У 2024-му році кількість випадків кору серед дітей в порівнянні з 2023-м зросла у вісім разів

Друге щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) перенесено з шести років на чотири з епідеміологічних міркувань. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), лікар-інфекціоніст Федір Лапій.

Лікар пояснив, що друга доза вакцини вводиться не як бустерна, подібно до дифтерії та правця, коли ми маємо проходити ревакцинацію кожні 10 років протягом життя, а як обов’язкова, для впевненості у тому, що щеплення спрацює.

«Друга доза «підчищає» тих дітей, які не відповіли на першу дозу, хоча на першу дозу, як правило, відповідає дуже значна частка дітей. Але кір – високозаразна інфекція. І ті, хто не відповіли на першу дозу, повинні були бути захищені другою дозою», – пояснив інфекціоніст.

Лікар звернув увагу на те, що в Україні чимало дітей дошкільного віку хворіють на кір. Зараз, за словами лікаря, спостерігається підйом захворюваності: у 2024-му році серед дітей кількість випадків кору в порівнянні з 2023-м зросла у вісім разів.

«Якщо ми введемо другу дозу трошки раніше, то це дасть нам можливість вже сформувати їм краще захист. Отже, перенесення другої дози на більш ранній вік дозволяє захистити дітей передшкільного віку, і таким чином вплинути на частоту випадків кору. У багатьох країнах інтервал, протягом якого вводиться друга доза, це три-п'ять років, чотири-шість років. У деяких країнах навіть раніше трьох років вводиться друга доза. Наприклад, в Німеччині друга доза вводиться через місяць від ведення першої, на другому році життя. От, ми обрали певний проміжний варіант», – пояснив Лапій.

За словами експерта, вакцинування за новим графіком має й практичну сторону: нам потрібен певний перехідний період, бо є діти, яким на момент впровадження цього календаря буде п’ять років, і їх потрібно буде «доохопити», коли їм виповниться шість років.

«Отже, потрібно буде щеплювати і цих дітей, і тих, кому у 2026-му буде чотири роки. Зараз ми другу дозу плануємо на шість років: це приблизно 200 тис. дітей. Якщо ми матимемо перехідний період, то нам потрібно забезпечити вакцину і для шестирічних дітей, і для чотирирічних дітей. Якби ми посунули другу дозу на ще більш ранній вік, – на два роки або на три роки – то цей перехідний період би затягнувся більше. Відповідно, потрібно було б закупити ще більше вакцини, а це не так просто», – пояснив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Лікар пояснює, що деякі батьки не відводять дітей в садочок у ранньому віці, а відправляють малечу в садочок: років у чотири-п'ять, тож, щоб уникнути спалахів в таких от колективах, через другу дозу вакцини збільшується ефективність захисту від кору.

За словами Лапія, новий календар щеплень набуде чинності в 2026 році.

Нагадаємо, перше щеплення від туберкульозу, згідно з новим проєктом, дитина має отримати у перший день життя. Раніше це щеплення робили на третій-пʼятий день від народження малюка. Інфекціоніст Федір Лапій в коментарі «Главкому» пояснив, чому відбулися такі зміни та чому не варто турбуватися. Так, відповідно до календаря, який буде чинним протягом 2025 року, вакцинація дітей БЦЖ передбачена після 48 годин від народження і до виписки стаціонару. Федір Лапій наголошує, що в інструкції до вакцини БЦЖ, яка використовується в багатьох країнах, і яка була в Україні, вказано, що вона може бути введена в першу добу життя.

Як повідомлялося раніше, Міністерство охорони здоров'я України планує оновити Національний календар профілактичних щеплень, включивши обов'язкове щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12-13 років.