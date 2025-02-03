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В Італії білорус напав на водіїв через український акцент

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Італії білорус напав на водіїв через український акцент
фото: pixabay.com (ілюстративне)

Чоловік навмисно напав на групу водіїв вантажівок, погрожуючи їх вбити

Поліція міста Комо в італійському регіоні Ломбардія затримала 54-річного громадянина Білорусі, який напав на водіїв вантажівок на парковці. Чоловік погрожував іншими водіями ножем лише через те, що почув український акцент під час їхньої розмови. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами правоохоронців, чоловік навмисно напав на групу водіїв вантажівок, погрожуючи їх вбити. Причиною стало те, що він почув їхній акцент.

«Офіцери негайно зібрали різні свідчення про інцидент, які підтверджують, що білорус навмисно напав на групу інших присутніх водіїв вантажівок і погрожував їх вбити лише тому, що почув, як вони розмовляють з українським акцентом», – йдеться в повідомленні поліції.

Затриманого доставили до відділку поліції, де проти нього було відкрито кримінальне провадження за статтями про погрози зброєю та незаконне зберігання зброї. Водночас чоловік був відпущений на волю.

Інші подробиці та обставини події поки не розголошуються.

Нагадаємо, що 10 жовтня 2024 року у Бучі Київської області чоловік побив сусідку Валентину Буяло та її сина, бо вони закликали його розмовляти українською мовою. 

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Теги: Білорусь Італія мова водій українці українська мова

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