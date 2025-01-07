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У 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів
На тлі зростання припинення діяльності ФОПів, реєстрація нових знизилася на 5% відносно до 2023 року
фото з відкритих джерел

За 2024 рік в Україні закрили майже 210 тис. ФОПів. Це найвищий показник закриттів за останні п'ять років

У 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів – майже 210 тис. Приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні п'ять років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ. Про це йдеться у повідомленні YouControl.

Згідно з даними YouControl, минулого року українці закрили майже 210 тис. ФОПів. Приріст закриття відносно 2023 року склав понад 32%. Зазначається, що на тлі зростання припинення діяльності ФОПів, реєстрація нових знизилася на 5% відносно до 2023 року.

У 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів фото 1

Найбільшу кількість ФОПів українці закрили у жовтні: понад 23,7 тис. Станом на 18 грудня кількість закриттів у грудні склала понад 22 тис. Приріст закриттів у 2024 році розпочався з першого ж місяця року, так лише у лютому 2024 (14,5 тис. закритих ФОПів) приріст закриттів відносно 2023 (3,1 тис.) склав майже 270%.

«На зростання кількості закриттів впливала економічна політика та комунікації регуляторів у сфері змін до податкового законодавства, а найголовніше, що з 1 січня 2025 року для ФОП сплата ЄСВ тепер обов’язкова. Відтак багатьом фізичним особам підприємцям із нерегулярними чи відсутніми доходами стало економічно невигідно лишатись у сегменті «заморожених ФОПів», бо це генеруватиме від'ємний грошовий потік», – наголосив провідний фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.

У 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів фото 2

За його словами, загальна ситуація в країні під час війни не є сприятливою для ведення бізнесу, тому виживають сильніші, а значна кількість мікробізнесу приречена на згортання діяльності.

Повідомляється, що пік закриттів припадає на осінні місяці. Найбільше ФОПів у 2024 році закрили 30 вересня 2024 року – 2,9 тис. (1,4% від усіх закритих ФОПів за рік). 29 листопада 2024 року закрилося понад 2,3 тис. (1,1%). Ще майже 2,3 тис. (1,1%) ФОПів закрили 18 грудня 2024 року.

Найбільше відкриттів припало на: 1 жовтня 2024 року відкрили 1,8 тис. (0,6%), 29 квітня 2024 року – 1,7 тис. (0,6%) та ще 1,7 тис. (0,6%) 28 серпня 2024 року.

Понад 27 тисяч ФОПів закрилося в столиці та майже 40 тисяч – зареєструвалося.

У 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів фото 3

Найбільший приріст закриттів у 2024 році порівняно з 2023 роком спостерігається у Полтавській області – 57,2% (8,1 тис. у 2024 проти 5,1 тис. у 2023). Майже на 55% приросло закриття ФОПів у Кіровоградській області до 4,5 тис. у 2024 році. Також у трійку за зростанням приросту закриттів потрапила і Вінницька область – приріст склав майже 45% до 8,4 тис. у 2024 році.

Серед лідерів у кількості припинень діяльності ФОПів у 2024 році такі сектори, як роздрібна торгівля понад 65 тис., ІТ – майже 39 тис. та інші послуги – понад 26 тис.

У секторі ІТ продовжується інтенсивний ріст закриттів. Так, приріст закритих ФОПів у 2024 році (38,7 тис.) склав понад 29% відносно 2023 року (29,9 тис.). А якщо порівнювати із 2021 роком (14,3 тис.), то приріст закриттів складе майже 161%. Також значно скоротилася і кількість реєстрацій ФОПів у ІТ: 67,3 тис. – у 2021 році, 39,2 тис. – 2023 році, 36,8 тис. – у 2024 році.

Нагадаємо, що послуга з закриття діяльність фізичної особи-підприємця знову запрацювала на порталі «Дія».

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Теги: торгівля українці послуги реєстрація ФОП

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