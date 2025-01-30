«Динамо» – «РФШ»: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги Європи

Номінально домашній для «біло-синіх» поєдинок відбудеться на арені «Фолькспаркштадіон» у німецькому Гамбурзі

Матч «Динамо» – «РФШ» у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс Megogo

Сьогодні, 30 січня, київське «Динамо» зіграє з латвійським «РФШ» у матчі останнього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Номінально домашній для «біло-синіх» поєдинок відбудеться на арені «Фолькспаркштадіон» у німецькому Гамбурзі.

Матч «Динамо» – «РФШ» у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс Megogo.

Після семи турів «Динамо» з одним набраним балом перебуває на останньому, 36-му місці у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. Команда Олександра Шовковського ще після шостого туру втратила шанси на вихід до плейоф.

Натомість «РФШ» з 5 очками посідає 30-ту сходинку турнірної таблиці основного етапу Ліги Європи і також уже не має шансів на продовження боротьби в єврокубках.

Прогнози букмекерів на матч «Динамо» – «РФШ»

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають віцечемпіона України. На перемогу «Динамо» приймаються ставки з коефіцієнтом 1,85. Нічия – 3,75. Виграш РФШ – 4,30.

Зазначимо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по два суперники з чотирьох різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Нагадаємо, 29 січня «Шахтар» фінішував поза зоною стикових матчів плейоф у Лізі чемпіонів 2024/25, на виїзді зазнавши поразки від дортмундської «Боруссії» – 1:3.