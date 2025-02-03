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У Болгарії українка зарізала двох своїх малолітніх дітей – місцеві ЗМІ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Болгарії українка зарізала двох своїх малолітніх дітей – місцеві ЗМІ
Жінка зарізала власних дітей та намагалася вбити себе
фото: Bulgaria ON AIR

У дівчинки та хлопчика знайшли численні ножові поранення в області шиї

У Болгарії у Вакарелі українка вбила п'ятирічку доньку та 11-річного сина. Тіла двох дітей знайшов їх батько. Про це пише болгарське видання «Блиц».

Повідомляється, що двох дітей знайшов їхній батько. У дівчинки та хлопчика були численні ножові поранення в області шиї. У вбивстві зізналася мати, яка після злочину намагалися покінчити життя самогубством.

У Болгарії українка зарізала двох своїх малолітніх дітей – місцеві ЗМІ фото 1

За інформацією прокуратури, жінка планувала «обширне» самогубство. Ймовірно, вона страждала від психічних порушень та казала про свій стан. З нею працюють психологи, щоб встановити, у якому стані українка вчинила злочин.

За вбивство у Болгарії жінка може отримати від 15 до 20 років позбавлення волі, довічне ув’язнення або довічне ув’язнення без права на помилування. Але якщо медична експертиза підтвердить наявність у обвинуваченої серйозного психічного захворювання, жінку можуть примусово відправити на лікування та звільнити від кримінальної відповідальності.

Мати дітей звати Ксенія Плачкова
Мати дітей звати Ксенія Плачкова
Фото: «Блиц»

Що відомо про родину

Відомо, що родина переїхала у село Вакарел з міста Ахелоя нещодавно. У місті, де вони раніше проживали, знали їх як зразкову сім’ю. Батько працював на будівництві та ресторанах, а мати – на кухні туристичного комплексу. Чоловік часто проводив час з дітьми. Вони ніколи не скаржилися на фінанси. Багато хто вважав, що вони біженці з України. 

На момент публікації ні посольство України у Болгарії, ні МЗС не надавало жодної інформації про трагедію. Інформація базується виключно на даних місцевих болгарських ЗМІ.

Раніше у Німеччині довічне ув’язнення отримав чоловік, який вбив 9-річну Валерію з Павлограду. Про це повідомляє Bild. Суд визнав, що вбивство дівчинки – особливо тяжкий злочин, тому чоловік навряд чи зможе отримати дострокове звільнення після 15 років ув'язнення. Повідомляється, що незважаючи на докази, чоловік свою провину заперечував.

Нагадаємо, 9-річна Валерія зникла 3 червня 2024 року дорогою до школи. Через тиждень її тіло зі слідами насильницької смерті знайшли у лісі. У п'ятницю, 14 червня, у Празі було затримано підозрюваного у вбивстві дитини 36-річного громадянина Молдови.

Валерія приїхала до Німеччини майже одразу після початку повномасштабної війни в Україні разом із мамою, бабусею та сестрою. Її 32-річний батько Роман залишився в Україні та пішов воювати на фронт.

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Теги: вбивство експертиза українка помилування біженці злочин чоловік жінка самогубство батько

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