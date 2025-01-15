Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Мобілізація молоді. Хто і навіщо нав’язує Україні цю дискусію?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Україна не потребує чужих вказівок щодо того, як захищатися від країни-терориста»
фото: depositphotos.com

Чому зниження мобілізаційного віку – це не рішення проблеми?

У дискусії щодо зниження мобілізаційного віку найбільше дивує те, що вона нав’язується ззовні. Всередині України ця тема майже не обговорюється. Такий підхід ще можна було б зрозуміти, якби наші партнери передавали зброю і техніку в таких кількостях, що не вистачало б людей, аби нею користуватися. Але цього, на жаль, немає. Вся країна – від президента до звичайних громадян – зосереджена на пошуках озброєння. Хтось домовляється із закордонними політиками, а хтось перераховує останні гривні на численні збори.

Фактично ми бачимо спробу перевести увагу з недостатньої та, м’яко кажучи, не завжди своєчасної військової допомоги Україні на уявну проблему того, що Україна нібито неправильно мобілізує своїх громадян або робить це не у тих вікових групах.

Але питання про те, кого і як мобілізувати до українського війська, має обговорюватися передусім всередині країни. Пропозиції компенсувати брак зброї 18-річними юнаками можуть розглядатися, але лише у контексті реальних потреб і можливостей.

Минулої весни сайт «Тексти» провів дослідження мобілізаційного потенціалу України. Згідно з демографічною пірамідою, молодь віком 18-25 років є найменш чисельною віковою групою. Це означає, що мобілізація у цій категорії не принесе суттєвих результатів для фронту, але майже гарантовано викличе новий розкол у суспільстві. Адже ця війна – не лише за території, це війна за майбутнє. І саме українці мають вирішувати, яким буде це майбутнє після перемоги.

Екскомандувач сухопутними військами США в Європі генерал Бен Годжес назвав такі заяви спробами виправдати провали адміністрації Байдена на українському напрямку. Це вже очевидно.

Принцип «управління ескалацією», запропонований Джейком Салліваном у 2022 році, фактично коштував Україні десятків тисяч життів. Зброя постачалася не та, не у тих обсягах і не вчасно. А тепер ті самі люди намагаються звинуватити Україну у тому, що війна триває саме так, і пропонують адміністрації майбутнього президента чергові відірвані від реальності рішення.

Україна не потребує чужих вказівок щодо того, як захищатися від країни-терориста. Україна потребує зброї. Усе інше українці зроблять самі.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя війна українці мобілізація Україна озброєння молодь росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для відстрочки, рідним потрібно буде отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Ситуація на фронті 7 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2025 року
7 сiчня, 00:00
Темп наступу окупантів упродовж другої половини 2024 року збільшувався
ЗМІ підрахували, яку площу України торік окупувала Росія
5 сiчня, 00:59
Омбудсмен прокоментував описані у доповіді випадки катувань російських військовополонених в транзитних місцях
«Низка висновків щодо України є хибними». Лубінець відреагував на доповідь ООН
3 сiчня, 17:50
5 вересня 2024 року Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем’єр-міністром з відновлення України
Іспит для міністра Кулеби. Нардеп розказав, який виклив постав перед новим членом уряду
27 грудня, 2024, 13:55
Протягом дня російські загарбники загалом здійснили 169 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області
Є жертва та руйнування: ОВА повідомила про наслідки обстрілів на Сумщині
27 грудня, 2024, 04:54
Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа
Про перелом війни на морі, нові корвети та елітний клуб виробників ракет. Інтерв’ю з командувачем ВМС Олексієм Неїжпапою
20 грудня, 2024, 16:55
Глава держави наголосив, що Україні треба більше систем протиповітряної оборони
Президент назвав умову, за якої Путін зменшує обстріли України
18 грудня, 2024, 18:11
Метью Міллер не назвав суму, яка залишилася в розпорядженні уряду з пакету військової допомоги Україні
США повідомили, чи вистачить Україні військової допомоги до кінця 2025 року
18 грудня, 2024, 08:13

Микола Княжицький

Мобілізація молоді. Хто і навіщо нав’язує Україні цю дискусію?
Мобілізація молоді. Хто і навіщо нав’язує Україні цю дискусію?
Байден в останні дні президентства добиває економіку РФ
Байден в останні дні президентства добиває економіку РФ
Чому подкаст з Фрідманом не приніс Зеленському очікуваного ефекту на Заході?
Чому подкаст з Фрідманом не приніс Зеленському очікуваного ефекту на Заході?
Суперечки навколо Хануки – ворожий наратив
Суперечки навколо Хануки – ворожий наратив
Різдво на чужині: чому біженці повертаються додому?
Різдво на чужині: чому біженці повертаються додому?
Чи вплине інтерв’ю Лаврова Карлсону на підтримку України з боку США
Чи вплине інтерв’ю Лаврова Карлсону на підтримку України з боку США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
12K
«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку
12K
Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото)
9082
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
8732
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua