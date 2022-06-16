У Німеччині невідомий побив українця, коли дізнався його національність

Через побиття 54-річний чоловік на короткий час знепритомнів

У Мюнхені (Німеччина) в Англійському саду невідомий напав і завдав травм громадянину України після того, як дізнався його національність. Про це повідомляє видання Bild.

У суботу в парку до 54-річного чоловіка підійшов інший чоловік і запитав про його національність, повідомила поліція в четвер.

Коли українець відповів, невідомий зловмисник вдарив його по обличчю, а коли той уже впав на землю – ногою по голові.

За даними слідства, внаслідок насильства 54-річний чоловік на короткий час знепритомнів. Після цього невідомий разом з іншими людьми покинули місце події, повідомили в поліції.

Перехожі, які бачили напад, викликали поліцію і швидку. Потерпілого українця доставили до лікарні. Наразі поліція розшукує свідків нападу.

До слова, у Ризі чоловік напав на юнака, який тримав український прапор під час ходи за звільнення країни від радянської спадщини.

Зазначимо, що росіяни в Європі часто нападають на українців. Так, 9 травня в Берліні росіяни напали на українську журналістку Наталію Мосейчук та знімальну групу «1+1», які фільмували сюжет про порушення під час заходів.

А кілька тижнів тому в Іспанії агресивні росіяни напали на чоловіка з українським прапором, який закликав зупинити війну.

Нагадаємо, що також громадяни Росії розтрощили усі автівки з українськими номерами, які були припарковані біля лайнера у порту міста Роттердам (Нідерланди). Саме цим лайнером і вдалося евакуювати жінок та дітей з Маріуполя, який ледь не цілодобово трощать рашисти.