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У Словенії продовжено безкоштовний проїзд для українців: як скористатися

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Словенії продовжено безкоштовний проїзд для українців: як скористатися
Біженці з України можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у міста Любляни до 4 березня 2024 року
фото з відкритих джерел

Для цього потрібно мати певні документи

Через військове вторгнення РФ, багато українців були змушені виїхати за кордон. Деякі наші громадяни знайшли притулок у Словенії. Біженці з України можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у міста Любляни до 4 березня 2024 року.

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Словенія, пише Мінреінтеграції.

Як оформити картку для безкоштовного проїзду

Українці у Любляні мають звернутися до центрального відділення Potnicki center LPP за адресою: Slovenska cesta 56. Там можна оформити іменну річну картку Urbana. Ця картка дозволить майже рік безкоштовно користуватися міським транспортом.

Для оформлення картки Urbana українцям необхідно пред’явити один із трьох документів:

  • картку тимчасового захисту («ісказніца»);

  • рішення про тимчасовий захист і документ, що посвідчує особу;

  • рішення про статус шукача притулку та документ, що посвідчує особу.

  • У Мінреінтеграції зазначили, що з квітня цього року безкоштовний проїзд у громадському транспорті столиці Словенії буде наданий лише тим громадянам, які матимуть при собі іменну річну картку.

«Зазначений проїзний документ потрібно буде обов’язково компостувати щоразу при вході у транспорт. Пільга не поширюється на приміські сполучення», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, українці, які через війну виїхали за кордон, повинні задекларувати свої доходи до 1 травня 2023 року. Про це повідомила народний член комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Теги: Словенія транспорт біженці

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