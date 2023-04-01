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У Києві відсьогодні дозволено рух авто з більшою швидкістю (перелік вулиць)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві відсьогодні дозволено рух авто з більшою швидкістю (перелік вулиць)
Обмеження швидкості 80 км/год діє на деяких ділянках столичних доріг
фото з відкритих джерел

«Літня» редакція Правил дорожнього руху в Києві діятиме до 1 листопада

У Києві з 1 квітня дозволено підвищення швидкості руху до 80 км/год на низці вулиць. Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

«Літня» редакція Правил дорожнього руху діятиме до 1 листопада. Нагадаємо, що минулого року обмеження швидкості 80 км/год у Києві вирішили не вводити через воєнний стан.

Швидкість 80 км/год дозволяється на таких ділянках доріг:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Наддніпрянське шосе;
  • вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);
  • просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
  • просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Вулиці, де дозволено швидкість 80 км/год, відбирала комісія з представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Патрульної поліції, «Київавтодору», «Київпастрансу» та Центру організації дорожнього руху. Було відібрано дороги з якісним асфальтом, а також відбійниками та підземними переходами.

Нагадаємо, що із 26 березня у столиці скорочено час комендантської години. Вона триває з 00:00 до 05:00. У зв’язку з цим громадський транспорт у столиці працюватиме довше.

Теги: автомобіль Київ КМДА дороги транспорт

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