Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому українці повертаються додому? Соціологи з'ясували головну причину

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чому українці повертаються додому? Соціологи з'ясували головну причину
Переважно українці хочуть повернутися додому через родинні зв'язки
фото: glavcom.ua

У залежності від віку та регіону проживання респондентів змінюються причини для повернення в Україну 

Родинні зв’язки – одна з основних причин, яка впливає на рішення людини, що виїхала з України після початку повномасштабної війни, повернутися до своєї країни. Про це йдеться в опитуванні Українського інституту майбутнього. 

Причини, які впливають на рішення людини повернутися до України
Причини, які впливають на рішення людини повернутися до України
фото: Український інститут майбутнього

Більше 60% респондентів зазначили, що рішення повернутися в Україну стимулювало саме бажання скоріше повернутися до рідних. 46% учасників опитування наголосили, що на повернення впливає бажання повернутися у звичний спосіб життя та звичне оточення у рідній країні.

36% респондентів причиною повернення українців, які виїхали з країни після 24 лютого 2022 року, відмічають наявність роботи, 32% – патріотизм, 27% – невдачі у спробах облаштуватися закордоном, 16% – турботу про дітей (респонденти вважають, що діти мають жити та навчатися в Україні).

У дослідженні УІМ зафіксовано відмінності щодо причин, які впливають на рішення людини повернутися до України, в залежності від віку та регіону проживання респондентів. Так респонденти віком 18-35 років порівняно частіше за інших серед таких причин зазначали звичний спосіб життя/звичне оточення та патріотизм, а респонденти віком 36-50 років – родинні зв’язки та невдачі у спробах облаштуватись за кордоном. 

Респонденти з Заходу дещо частіше серед таких причин зазначали наявність роботи, з Києва – безпеку, з Півдня – звичний спосіб життя/звичне оточення та патріотизм, зі Сходу – безпеку, наявність роботи, невдачі у спробах облаштуватись за кордоном. 

Досліджування проводилося Українським інститутом майбутнього для оцінки міграційних процесів та настроїв з 20 до 23 березня 2023 року.

В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1200 респондентів.

Нагадаємо, що раніше демографиня повідомила, скільки українських біженців повернуться додому.

До слова, в ООН порахували, скільки українських біженців перебуває у Європі.  

Читайте також: Життя після війни. Елла Лібанова про те, як Україні рятувати демографію
Теги: українці біженці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Жадан з легендарним воїном Дмитром «Да Вінчі» Коцюбайлом
Втрата легенди. Маємо тепер працювати і за нього теж
8 березня, 15:01
Збереження імені людини, яка так героїчно прийняла смерть, стає важливою справою
Чому українцям так важливо дізнатись ім'я розстріляного воїна
9 березня, 08:22
МОК забув про власні санкції, а Гутцайт торік вітав український теніс, який тепер критикує
МОК забув про власні санкції, а Гутцайт торік вітав український теніс, який тепер критикує
17 березня, 12:05
Як змінилися зарплати українців за рік та хто отримує найбільше: офіційні дані
Як змінилися зарплати українців за рік та хто отримує найбільше: офіційні дані
3 березня, 14:55
Зиму пройдено, але загроза для енергосистеми залишається – Зеленський
Зиму пройдено, але загроза для енергосистеми залишається – Зеленський
1 березня, 22:26
У цьому матеріалі дивіться, які церковні свята у березні 2023 року. Не забудьте зберегти, щоб не втратити
Церковні свята у березні 2023 року: календар на кожен день
11 березня, 06:46
Наслідки ракетних атак по Україні, Лукашенко ввів смертну кару. Головне за 9 березня
Наслідки ракетних атак по Україні, Лукашенко ввів смертну кару. Головне за 9 березня
9 березня, 21:04
У тариф включена вартість адресної доставки
Тарифи на поштові відправлення до Німеччини суттєво знизяться
21 березня, 07:41
Українці виступають проти використання патріотичної тематики в комерційних цілях
Напій «Буча Комбуча» та «колготи ЗСУ». Рада заборонить використання деяких назв
21 березня, 16:41

Суспільство

День народження Дмитра Гнатюка: голос, що звучав у найкращих театрах світу
День народження Дмитра Гнатюка: голос, що звучав у найкращих театрах світу
На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус. Є травмовані
На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус. Є травмовані
Чому українці повертаються додому? Соціологи з'ясували головну причину
Чому українці повертаються додому? Соціологи з'ясували головну причину
У Хмельницькому з’явиться вулиця імені Дениса Монастирського
У Хмельницькому з’явиться вулиця імені Дениса Монастирського
Росіяни зганьбилися новим фейком про українських «нацистів» (фото, відео)
Росіяни зганьбилися новим фейком про українських «нацистів» (фото, відео)
Зірвані дахи та повалені дерева: в Україні вирує негода (фото)
Зірвані дахи та повалені дерева: в Україні вирує негода (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
114K
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
30K
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої
21K
У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі
15K
Архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом» (відео)
13K
Ядерна зброя РФ у Білорусі: Китай зробив заяву

Новини

США заявляють про створення трибуналу для Росії, деталі
Сьогодні, 07:56
Окупанти застосовують «сльозогінні» гранати і запустили 15 «Шахедів» – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки Paladin (відео)
Сьогодні, 04:28
Окупантам стає дедалі «спекотніше» у Маріуполі (відео)
Сьогодні, 04:00
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Сьогодні, 03:30
Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення
Сьогодні, 03:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту