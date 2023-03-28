Чому українці повертаються додому? Соціологи з'ясували головну причину

У залежності від віку та регіону проживання респондентів змінюються причини для повернення в Україну

Родинні зв’язки – одна з основних причин, яка впливає на рішення людини, що виїхала з України після початку повномасштабної війни, повернутися до своєї країни. Про це йдеться в опитуванні Українського інституту майбутнього.

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Причини, які впливають на рішення людини повернутися до України фото: Український інститут майбутнього

Більше 60% респондентів зазначили, що рішення повернутися в Україну стимулювало саме бажання скоріше повернутися до рідних. 46% учасників опитування наголосили, що на повернення впливає бажання повернутися у звичний спосіб життя та звичне оточення у рідній країні.

36% респондентів причиною повернення українців, які виїхали з країни після 24 лютого 2022 року, відмічають наявність роботи, 32% – патріотизм, 27% – невдачі у спробах облаштуватися закордоном, 16% – турботу про дітей (респонденти вважають, що діти мають жити та навчатися в Україні).

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У дослідженні УІМ зафіксовано відмінності щодо причин, які впливають на рішення людини повернутися до України, в залежності від віку та регіону проживання респондентів. Так респонденти віком 18-35 років порівняно частіше за інших серед таких причин зазначали звичний спосіб життя/звичне оточення та патріотизм, а респонденти віком 36-50 років – родинні зв’язки та невдачі у спробах облаштуватись за кордоном.

Респонденти з Заходу дещо частіше серед таких причин зазначали наявність роботи, з Києва – безпеку, з Півдня – звичний спосіб життя/звичне оточення та патріотизм, зі Сходу – безпеку, наявність роботи, невдачі у спробах облаштуватись за кордоном.

Досліджування проводилося Українським інститутом майбутнього для оцінки міграційних процесів та настроїв з 20 до 23 березня 2023 року.

В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1200 респондентів.

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Нагадаємо, що раніше демографиня повідомила, скільки українських біженців повернуться додому.

До слова, в ООН порахували, скільки українських біженців перебуває у Європі.