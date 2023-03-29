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Сербія надала чотири вантажівки енергодопомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сербія надала чотири вантажівки енергодопомоги Україні
фото з відкритих джерел

Вантажівки містять 19 різних електронних пристроїв, частин електричної інфраструктури

Уряд Сербії, яка вважає Росію своєю союзницею на міжнародній арені, за підтримки ЄС відправив до України чотири вантажівки з електроенергетичним обладнанням для підтримки енергетичному сектору України зруйнованого російськими атаками. Про це повідомило представництво ЄС у Сербії, пише «Європейська правда».

Обладнання профінансувала Сербія, а транспорт надав ЄС через свій Механізм цивільного захисту.

«Вантажівки містять 19 різних електронних пристроїв, частин електричної інфраструктури, якою Сербія вирішила поділитися з народом України. Російська агресія проти України спричинила численні проблеми, і на сьогодні понад 17 мільйонів українців потребують певного виду допомоги», – заявив голова представництва ЄС в Сербії Емануеле Жофре.

Глава сербського уряду Ана Брнабіч наголосила, що Сербія висловлює солідарність із населенням України та засуджує всі напади на цивільне населення та об’єкти в цій країні та «будь-яке застосування сили, що суперечить міжнародному праву».

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив ,що членство України в Європейському союзі може відбутися за прискореною процедурою через війну. Поворотний момент очікується у черні 2023 року.  Також Вучич вважає, що рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна тільки продовжить війну в Україні.

Теги: вантажівки арешт агресія Сербія президент транспорт населення

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