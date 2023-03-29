Сербія надала чотири вантажівки енергодопомоги Україні

Вантажівки містять 19 різних електронних пристроїв, частин електричної інфраструктури

Уряд Сербії, яка вважає Росію своєю союзницею на міжнародній арені, за підтримки ЄС відправив до України чотири вантажівки з електроенергетичним обладнанням для підтримки енергетичному сектору України зруйнованого російськими атаками. Про це повідомило представництво ЄС у Сербії, пише «Європейська правда».

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Обладнання профінансувала Сербія, а транспорт надав ЄС через свій Механізм цивільного захисту.

«Вантажівки містять 19 різних електронних пристроїв, частин електричної інфраструктури, якою Сербія вирішила поділитися з народом України. Російська агресія проти України спричинила численні проблеми, і на сьогодні понад 17 мільйонів українців потребують певного виду допомоги», – заявив голова представництва ЄС в Сербії Емануеле Жофре.

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Глава сербського уряду Ана Брнабіч наголосила, що Сербія висловлює солідарність із населенням України та засуджує всі напади на цивільне населення та об’єкти в цій країні та «будь-яке застосування сили, що суперечить міжнародному праву».

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив ,що членство України в Європейському союзі може відбутися за прискореною процедурою через війну. Поворотний момент очікується у черні 2023 року. Також Вучич вважає, що рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна тільки продовжить війну в Україні.