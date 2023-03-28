Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Питання українських біженців. Чи зможе держава повернути людей

glavcom.ua
фото з відкритих джерел

При самих оптимістичних обставинах, до України повернеться лише половина з тих, хто виїхав

Ukrainian Institute for the Future провів соціологічне опитування українців про міграційні настроі. 

Так от, лише 36% українців говорять, що їхні родичі мають однозначний намір повернутися в Україну. Ще 31% може повернутися, якщо матимуть роботу. 22% взагалі не планує повертатися.

Якщо коротко, при самих оптимістичних обставинах, до України повернеться лише половина з тих, хто виїхав (автоматично плюсувати 36+31, на жаль некоректно). Повторюся – це за самих оптимістичних обставин.

Поки держава взагалі не думає над цим питанням. Немає навіть бюрократичних рухів по типу створення нікому не потрібних координаційних рад. На жаль, прикриваючись війною, можна нічого не робити, адже головний принцип українського бюрократа на цей момент зводиться до фрази: «це не на часі».

Ми говоримо про відбудову і про 700 млрд «плана Маршала», але є одна «дрібниця»: нам не вистачатиме людей, які можуть цю саму відбудову проводити. 

Інститут майбутнього має ряд напрацювань в цьому питанні. Але є одна велика проблема: ми не можемо і не повинні заміняти собою державу. Ми відкриті до співпраці з усіма органами влади. Правда, боюся, там знову скажуть: «це не на часі».

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: держава Україна біженці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізницю» очолить колишній топ-менеджер Ахметова
«Укрзалізницю» очолить колишній топ-менеджер Ахметова
28 лютого, 13:07
Відходити ніхто не збирається: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті (відео)
Відходити ніхто не збирається: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті (відео)
1 березня, 13:42
На конференції у Нью-Делі Лавров виставив себе на посміховисько
Клоун, блазень або придурок: Кислиця прокоментував заяви Лаврова
4 березня, 12:33
Росіяни облаштовують позиції поблизу українсько-білоруського кордону
Росіяни облаштовують позиції поблизу українсько-білоруського кордону
2 березня, 18:21
Мінагрополітики назвало область України з найдорожчою землею
Мінагрополітики назвало область України з найдорожчою землею
4 березня, 11:20
Зараз відбуваються експертиза
Встановлення особи розстріляного воїна: Банкова зробила звернення
9 березня, 19:07
Скільки коштуватиме повоєнна відбудова України: дані Світового банку
Скільки коштуватиме повоєнна відбудова України: дані Світового банку
22 березня, 19:16
Володимир Путін нібито під час візиту до Маріуполя
Чи справжній Путін відвідав Маріуполь? Розвідка вказала на деталі
21 березня, 00:35
ООН розповіла про «порушення» прав російських полонених. Омбудсмен відреагував
ООН розповіла про «порушення» прав російських полонених. Омбудсмен відреагував
24 березня, 23:55

Вадим Денисенко

Питання українських біженців. Чи зможе держава повернути людей
Питання українських біженців. Чи зможе держава повернути людей
Останній раунд підняття ставок від Путіна?
Останній раунд підняття ставок від Путіна?
Візит Сі до Москви. П'ять головних висновків
Візит Сі до Москви. П'ять головних висновків
Зернова угода. Чи зможуть росіяни продовжити шантаж?
Зернова угода. Чи зможуть росіяни продовжити шантаж?
Про збитий американський безпілотник
Про збитий американський безпілотник
Жорстка люстрація – це основа нашого майбутнього
Жорстка люстрація – це основа нашого майбутнього

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
107K
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
30K
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої
20K
У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі
15K
Архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом» (відео)
13K
Ядерна зброя РФ у Білорусі: Китай зробив заяву

Новини

США заявляють про створення трибуналу для Росії, деталі
Сьогодні, 07:56
Окупанти застосовують «сльозогінні» гранати і запустили 15 «Шахедів» – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки Paladin (відео)
Сьогодні, 04:28
Окупантам стає дедалі «спекотніше» у Маріуполі (відео)
Сьогодні, 04:00
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Сьогодні, 03:30
Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення
Сьогодні, 03:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту