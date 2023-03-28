Питання українських біженців. Чи зможе держава повернути людей

При самих оптимістичних обставинах, до України повернеться лише половина з тих, хто виїхав

Ukrainian Institute for the Future провів соціологічне опитування українців про міграційні настроі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так от, лише 36% українців говорять, що їхні родичі мають однозначний намір повернутися в Україну. Ще 31% може повернутися, якщо матимуть роботу. 22% взагалі не планує повертатися.

Якщо коротко, при самих оптимістичних обставинах, до України повернеться лише половина з тих, хто виїхав (автоматично плюсувати 36+31, на жаль некоректно). Повторюся – це за самих оптимістичних обставин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поки держава взагалі не думає над цим питанням. Немає навіть бюрократичних рухів по типу створення нікому не потрібних координаційних рад. На жаль, прикриваючись війною, можна нічого не робити, адже головний принцип українського бюрократа на цей момент зводиться до фрази: «це не на часі».

Ми говоримо про відбудову і про 700 млрд «плана Маршала», але є одна «дрібниця»: нам не вистачатиме людей, які можуть цю саму відбудову проводити.

Інститут майбутнього має ряд напрацювань в цьому питанні. Але є одна велика проблема: ми не можемо і не повинні заміняти собою державу. Ми відкриті до співпраці з усіма органами влади. Правда, боюся, там знову скажуть: «це не на часі».