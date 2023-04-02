Курс психологічної підтримки для прикордонників організують у Латвії
100 прикордонників візьмуть участь у курсі
Міністерство внутрішніх справ Латвії збирається провести в Юрмалі курс психологічної підтримки для офіцерів Державної прикордонної служби України. Про це заявляє LETA.
Зазначають, що українським прикордонникам нададуть психологічну підтримку. Крім того, під час курсу їм проводитимуть заняття з фізичної підготовки та забезпечать триразове харчування.
Аби провести курс, українських прикордонників розмістять на базі Центру здоров’я і спорту МВС країни, яка призначена для допомоги латвійським посадовцям.
Також повідомляють, що військові братимуть участь у психологічних та спортивних заходах, як у групах, так й індивідуально.
У цю програму планують задіяти 100 офіцерів Державної прикордонної служби України. Перша група складатиметься з 40 осіб. Їх у Юрмалі очікують у червні 2023 року. Крім того, латвійська сторона забезпечує транспорт для доправлення українців з українсько-польського кордону й назад.
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