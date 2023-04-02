Курс психологічної підтримки для прикордонників організують у Латвії

100 прикордонників візьмуть участь у курсі

Міністерство внутрішніх справ Латвії збирається провести в Юрмалі курс психологічної підтримки для офіцерів Державної прикордонної служби України. Про це заявляє LETA.

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Зазначають, що українським прикордонникам нададуть психологічну підтримку. Крім того, під час курсу їм проводитимуть заняття з фізичної підготовки та забезпечать триразове харчування.

Аби провести курс, українських прикордонників розмістять на базі Центру здоров’я і спорту МВС країни, яка призначена для допомоги латвійським посадовцям.

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Також повідомляють, що військові братимуть участь у психологічних та спортивних заходах, як у групах, так й індивідуально.

У цю програму планують задіяти 100 офіцерів Державної прикордонної служби України. Перша група складатиметься з 40 осіб. Їх у Юрмалі очікують у червні 2023 року. Крім того, латвійська сторона забезпечує транспорт для доправлення українців з українсько-польського кордону й назад.

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