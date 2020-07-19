У Кишиневі ветерани війни з Придністров’ям протестували проти чинної влади



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Протестувальники виступають проти чинної влади і вимагають її відставки Фото Максим Андрєєв/NewsMaker

У неділю, 19 липня 2020 року, в Кишиневі триває протест ветеранів війні на Дністрі

Протестувальники виступають проти чинної влади і вимагають її відставки. Вони обурені тим, як діяла поліція на протесті ветеранів, який пройшов 16 липня. Тоді поліція із застосуванням спецзасобів затримала кілька людей, передає кишинівський портал NewsMaker.

«Ми будемо стояти до останньої краплі крові. Тут наша країна, тут хочемо навести порядок. Ми захищали країну, ми хочемо, щоб діти і внуки жили тут. Я їх не боюся, а вони з нами борються. Я прийшов вимагати дотримання моїх прав. Закликаю всіх вийти проти влади», – заявив один учасників протесту.

Одна учасниць протесту зазначила, що «неприпустимо бити наших героїв». «Вони почали бити в дзеркало країни, в наших героїв, які в 1992 році залишили вдома дочок, сестер, дружин, вони захищали країну. Завдяки цим героям депутати сидять в своїх кріслах. Додон, тобі повинно бути соромно! Геть Додона!», – прокричала протестувальниція.

Присутні підхопили: «Геть Додона!».

16 липня, нагадаємо, ветерани придністровського конфлікту влаштували протест перед парламентом. Вони виступили проти того, що влада не виконала обіцянки, дані ветеранам. Зокрема, їм не видали безкоштовно поліси медичного страхування.

Увечері поліція затримала дев’ять учасників протесту. Заступник голови Інспекторату громадської безпеки Олексій Гросу повідомив NM, що протестуючих довелося затримати, тому що «вони перейшли усі дозволені межі». Наступного дня стало відомо, що деяких затриманих звинувачують у насильницьких діях і нападі на поліцейських. При цьому депутат від партії «Платформа Гідність і правда» (DA) Кирило Моцпан заявив 17 липня, що поліцейські самі побили деяких протестуючих, і один з них знаходиться в лікарні у комі.

Дії поліцейських проти протестуючих засудили кілька правозахисних організацій. Так, в асоціації Promo-LEX зазначили, що поліція невиправдано застосувала проти учасників протесту сльозогінний газ і електрошокер. В Amnesty International Moldova засумнівалися в тому, що затримання учасників протесту було виправданим і заявили, що правоохоронці повинні надавати учасникам протесту право на свободу зібрань.

Крім того, народний адвокат Міхай Которобай зажадав, щоб у поліції почали внутрішнє розслідування і перевірили законність дій поліцейських по відношенню до протестуючих, а депутат від Партії народної єдності (PUN) Октавіан Цику звернувся з такою ж вимогою до Генеральної прокуратури.

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