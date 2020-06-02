У США напали на українську журналістку під час протестів



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Христина Шевченко травмувала ногу в результаті нападу

Демонстрант вдарив журналістку кулаком у голову та хотів забрати камеру

Під час протестів в американському місті Санта-Моніка один з демонстрантів напав на українську журналістку Христину Шевченко. Вона знімала сюжет для програми chastime, що виходить на «Голосі Америки«.

Про це журналістка написала в Facebook.

За словами Шевченко, демонстрант ударив її кулаком у голову під час зйомки сюжету. Після цього він хотів забрати камеру. Його вдалося зняти на відео.

«Близько 10 хвилин ніхто не чіпав, а потім момент - і в очах потемніло від удару кулаком в тім'я. Я втратила свідомість на кілька секунд і впала. Штатив з камерою також впали мені на стопу. Я почала кричати, що я преса і мені вдалося стати на одну ногу», - повідомила вона.

Шевченко додала, що їй вдалося дістатися до машини, а згодом медики діагностували у неї перелом двох пальців на нозі та легку травму голови. Поліції під час нападу не було.

У сюжеті на другій хвилині можна побачити обличчя нападника.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Вже тиждень у США тривають масові протести з погромами. Комендантську годину ввели щонайменше в 40 американських містах. Влада задіяла Національну гвардію для придушення протестного руху. Також Трамп пригрозив ввести армію в охоплені заворушеннями міста.

Також нагадаємо, що вандали-протестувальники у США намалювали на пам’ятнику знаменитому хокеїстові серп і молот.