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У США сталася стрілянина у школі: є загиблі учні та вчителі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У США сталася стрілянина у школі: є загиблі учні та вчителі
Учні та батьки виходять із кампусу середньої школи Апалачі 4 вересня у Віндері, штат Джорджія
фото: Associated Press

Кількість нападів в американьких школах від початку 2024 року сягнула щонайменше 45

Масова стрілянина сталася вчора, 4 вересня, в середній школі Апалачі в місті Віндер, штат Джорджія, США. Двоє учнів і двоє вчителів загинули. Ще дев'ятеро осіб – госпіталізовані. Про це повідомляє CNN з покликанням на директора Бюро розслідувань штату Джорджія Кріса Хоузі.

Підозрюваний нападник – 14-річний учень школи Апалачі Кольт Грей – перебуває під вартою.

Затриманий хлопець та його батько минулого року були допитані правоохоронцями щодо «анонімних повідомлень в Інтернеті про погрози вчинити стрілянину в школі», йдеться у спільній заяві ФБР Атланти та офісу шерифа округу Джексон.

«Підозрюваний заперечував, що погрожував в Інтернеті», – зазначили правоохоронці.

Жертвами нападу стали двоє 14-річних учнів та двоє вчителів математики. Ще дев'ятеро людей – вісім учнів та один викладач – були поранені та госпіталізовані.

Слідчі з’ясовують, хто міг бути потенційними спільниками стрілка.

За даними CNN, ця стрілянина стала вже щонайменше 45-ю в американських школах у 2024 році.

Люди вшановують пам'ять загиблих внаслідок стрілянини в середній школі Апалачі у Віндері, штат Джорджія, 4 вересня
Люди вшановують пам'ять загиблих внаслідок стрілянини в середній школі Апалачі у Віндері, штат Джорджія, 4 вересня
фото: Reuters

Нагадаємо, що в липні троє людей загинули внаслідок масової стрілянини в Індіанолі в штаті Міссісіпі. Поранення отримали ще 16 людей.

Теги: учні США вчитель школа стрілянина

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