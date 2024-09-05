У США сталася стрілянина у школі: є загиблі учні та вчителі

Учні та батьки виходять із кампусу середньої школи Апалачі 4 вересня у Віндері, штат Джорджія

Кількість нападів в американьких школах від початку 2024 року сягнула щонайменше 45

Масова стрілянина сталася вчора, 4 вересня, в середній школі Апалачі в місті Віндер, штат Джорджія, США. Двоє учнів і двоє вчителів загинули. Ще дев'ятеро осіб – госпіталізовані. Про це повідомляє CNN з покликанням на директора Бюро розслідувань штату Джорджія Кріса Хоузі.

Підозрюваний нападник – 14-річний учень школи Апалачі Кольт Грей – перебуває під вартою.

Затриманий хлопець та його батько минулого року були допитані правоохоронцями щодо «анонімних повідомлень в Інтернеті про погрози вчинити стрілянину в школі», йдеться у спільній заяві ФБР Атланти та офісу шерифа округу Джексон.

«Підозрюваний заперечував, що погрожував в Інтернеті», – зазначили правоохоронці.

Жертвами нападу стали двоє 14-річних учнів та двоє вчителів математики. Ще дев'ятеро людей – вісім учнів та один викладач – були поранені та госпіталізовані.

У США сталася стрілянина у школі. Загинули двоє учнів і двоє вчителів pic.twitter.com/273E8zNdlA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 5, 2024

Слідчі з’ясовують, хто міг бути потенційними спільниками стрілка.

За даними CNN, ця стрілянина стала вже щонайменше 45-ю в американських школах у 2024 році.

Люди вшановують пам'ять загиблих внаслідок стрілянини в середній школі Апалачі у Віндері, штат Джорджія, 4 вересня фото: Reuters

Нагадаємо, що в липні троє людей загинули внаслідок масової стрілянини в Індіанолі в штаті Міссісіпі. Поранення отримали ще 16 людей.