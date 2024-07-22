Масова стрілянина в США: є загиблі і десятки поранених

WTVA: троє людей загинули, 16 поранені під час стрілянини в Індіанолі в США

Троє людей загинули внаслідок масової стрілянини в Індіанолі в штаті Міссісіпі. Про це повідомили телеканалу WTVA у місцевій поліції. Поранення отримали ще 16 людей.

«Троє людей загинули, ще більше людей постраждали внаслідок масової стрілянини в Індіанолі. Поліція повідомляє, що вогнепальні поранення отримали 16 людей», – повідомив телеканал.

Мер Індіаноли Кен Фезерстоун підтвердив інцидент, заявивши, що трьом загиблим було по 19 років. Він також зазначив, що і загиблі, і поранені були «або вражені пострілами, або вражені кулями з рикошетом». Співробітники поліції опитують свідків і ведуть пошуки того, хто стріляв. Мотиви стрілянини також наразі залишаються невідомими.

Раніше під час виступу колишнього президента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини, що призвело до негайної евакуації політика з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену, маючи закривавлене вухо.

Нагадаємо, під час стрілянини на вечірці в США на півдні Алабами троє людей загинули і щонайменше 12 постраждали. Близько 1000 людей були присутні на першотравневій вечірці поблизу Стоктона, коли почалася сварка та почалася стрілянина.