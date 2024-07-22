Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Масова стрілянина в США: є загиблі і десятки поранених

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Масова стрілянина в США: є загиблі і десятки поранених
Масова стрілянина в США закінчилась смертями
фото із відкритих джерел

WTVA: троє людей загинули, 16 поранені під час стрілянини в Індіанолі в США

Троє людей загинули внаслідок масової стрілянини в Індіанолі в штаті Міссісіпі. Про це повідомили телеканалу WTVA у місцевій поліції. Поранення отримали ще 16 людей.

«Троє людей загинули, ще більше людей постраждали внаслідок масової стрілянини в Індіанолі. Поліція повідомляє, що вогнепальні поранення отримали 16 людей», – повідомив телеканал.

Мер Індіаноли Кен Фезерстоун підтвердив інцидент, заявивши, що трьом загиблим було по 19 років. Він також зазначив, що і загиблі, і поранені були «або вражені пострілами, або вражені кулями з рикошетом». Співробітники поліції опитують свідків і ведуть пошуки того, хто стріляв. Мотиви стрілянини також  наразі залишаються невідомими.

Раніше під час виступу колишнього президента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини, що призвело до негайної евакуації політика з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену, маючи закривавлене вухо. 

Нагадаємо, під час стрілянини на вечірці в США на півдні Алабами троє людей загинули і щонайменше 12 постраждали. Близько 1000 людей були присутні на першотравневій вечірці поблизу Стоктона, коли почалася сварка та почалася стрілянина. 

Читайте також: «Швидко і просто». У супермаркетах США з'явилися автомати з продажу боєприпасів
Теги: поліція стрілянина поранення США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матір дівчинки намагалася заплутати слідство
За вбивство десятирічної дівчинки у Кривому Розі затримано її матір
24 червня, 04:51
Ракети ER GMLRS пройшли низку успішних випробувань
Легко долає 150 км: США почне виготовляти нові ракети для Himars
28 червня, 11:54
Невтішний виступ Байдена одразу викликав у багатьох демократів паніку щодо їхніх шансів на перемогу в листопад
Чи вплинули дебати Трампа і Байдена на думку американських виборців? Результати опитування
29 червня, 21:47
Після дебатів знизилася кількість виборців демократів, які бажали б висування Байдена кандидатом у президенти США
Американські виборці не бачать у Трампі загрози демократії і верховенству права – опитування
30 червня, 18:52
В результаті ДТП загинув чоловік
На Київщині сталася ДТП: загинув велосипедист
3 липня, 17:46
У США стався вибух на оборонному підприємстві: є поранені
У США стався вибух на оборонному підприємстві: є поранені
3 липня, 23:17
На думку російського політика, до замаху на Трампа причетні українські спецслужби
Колаборант із Сімферополя знайшов у замаху на Трампа «український слід»
14 липня, 15:50
Підозрюваним виявився 29-річний громадянин Молдови
У Молдові розкрито схему незаконної міграції громадян України до країн ЄС
16 липня, 05:48
Президент США провів останні кілька днів, консультуючись зі своїми старшими помічниками
Стало відомо, як Байден ухвалив рішення про зняття кандидатури з виборів
Сьогодні, 05:18

Соціум

Масова стрілянина в США: є загиблі і десятки поранених
Масова стрілянина в США: є загиблі і десятки поранених
Поширюється миттєво: новий рідкісний вірус вбиває дітей у Індії
Поширюється миттєво: новий рідкісний вірус вбиває дітей у Індії
Вибухи у Туапсе: розвідка повідомила деталі атаки на нафтопереробний завод у Росії
Вибухи у Туапсе: розвідка повідомила деталі атаки на нафтопереробний завод у Росії
В Якутії знайдено уламки гелікоптера, який зник кілька дні тому. Є загиблі
В Якутії знайдено уламки гелікоптера, який зник кілька дні тому. Є загиблі
Безкоштовне морозиво та розваги: Данія вирішила нагороджувати «вихованих» туристів
Безкоштовне морозиво та розваги: Данія вирішила нагороджувати «вихованих» туристів
Міноборони РФ заявило про атаку понад 70 безлотників, палає біля аеродрому
Міноборони РФ заявило про атаку понад 70 безлотників, палає біля аеродрому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
140K
Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського
47K
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
12K
Що далі, то мирних планів буде більше
6832
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua