The Times пояснила, чому Китай активно накопичує сировинні ресурси

Ймовірно в разі переобрання Трампа той згорне американську допомогу Україні та зосередиться на стримуванні Китаю

Якщо Трамп буде переобраний на пост президента, то може припинити американську підтримку Україні та зосередитися на протидії Китаю

Китай активно накопичує сировинні ресурси, готуючи запас на випадок можливого торговельного конфлікту або навіть військового протистояння з США, якщо Дональд Трамп повернеться на посаду президента. Про це пише The Times.

Автор публікації пише, що Пекін, ймовірно, передбачає, якщо Трамп буде переобраний на пост президента, то може припинити американську підтримку Україні та зосередитися на протидії Китаю. Це може викликати напруженість навколо Тайваню і, в результаті, призвести до можливого введення США морської блокади китайських портів.

«З цієї точки зору поточне накопичення китайською владою має певний сенс. Купуються не лише мінерали, пов’язані з обороною, не лише газ і нафта, а й пшениця, кукурудза та соєві боби, якими годують 400 млн свиней у Китаї», – пише The Times.

Нагадаємо, що влада Тайваню готує своїх громадян до вторгнення Китаю та намагається покращити свою обороноздатність.

До слова, голова КНР Сі Цзіньпін заявив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн, що США провокували Китай здійснити напад на Тайвань.