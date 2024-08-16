Головна Світ Політика
search button user button menu button

США хочуть, щоб ЗСУ атакували далекобійною зброєю Крим замість Курщини

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
США хочуть, щоб ЗСУ атакували далекобійною зброєю Крим замість Курщини
Вашингтон вважає, що ракети Atacms краще використовувати для атак по Криму
фото з відкритих джерел

США мають обмежений запас ракет великої дальності Atacms для постачання Україні

Сполучені Штати, як і раніше, не хочуть дозволяти Україні використовувати далекобійну зброю, надану США, в Курській області. Про це пише CNN.

За словами кількох офіційних осіб, причина не в ризику ескалації, а в тому, що у США обмежений запас ракет великої дальності Atacms для постачання Україні.

У зв'язку з цим Вашингтон вважає, що ці ракети краще використовувати для продовження атак по тимчасово окупованому Криму.

Деякі офіційні особи також висловили занепокоєння, що Україна, яка, за словами одного західного чиновника, направила частину своїх більш досвідчених сил на Курськ, могла створити слабкі місця на власних лініях фронту.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що російські загарбники перекинули частину своїх підрозділів, які воювали на території України, у Курську область.

Раніше Кірбі повідомив, що США підтримують зв’язок із українською стороною на тлі операції ЗСУ в Курській області. До інших коментарів Вашингтон наразі не готовий.

До слова, якщо США дозволять Україні бити американською зброєю вглиб російської території, то це допоможе ЗСУ втримати російські території у Курській області.

Читайте також: 

Теги: Україна США ракета Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський не конкретизував, про що насправді йдеться
Заборона Московської церкви? Зеленський заінтригував країну перед Днем Незалежності
11 серпня, 09:17
Росія – це чумний барак, якого цураються номінально близькі
Путін раптом опинився на самоті
9 серпня, 17:40
Лузан виборола ліцензію на Олімпіаду з Теретою, однак через повернення до змагань Рибачок було відновлено екіпаж призерок минулої Олімпіади
Анонс Олімпіади на 9 серпня. Чи вдасться Україні зробити яскравий фінішний ривок?
9 серпня, 09:36
За словами президента, Росія, яка принесла війну на українську землю, повинна відчувати відповідальність за свої дії
«Українці вміють досягати своїх цілей». Зеленський натякнув на успіхи ЗСУ на фронті
8 серпня, 19:19
Філіпішина розповіла, що повернення кожної депортованої дитини узгоджувала особисто представниця президента РФ із прав дитини Львова-Бєлова
«У туалет не могли вийти». Правозахисниця розповіла, як рідні рятують дітей, викрадених Росією
7 серпня, 08:27
За словами Шалай-Бобровницького, Україна на межі вичерпання своїх ресурсів і потребує допомоги Заходу
Міністр оборони Угорщини зробив неоднозначну заяву про війну та мир в Україні
3 серпня, 08:45
Верещинська розповіла, що зустрічі спеціальної робочої групи при Міністерстві енергетики щодо вирішення питання боргів перед інвесторами зупинились. 
Без виплати боргів інвесторам будівництво нових потужностей зеленої енергетики буде повільним – експерт
31 липня, 16:30
Оксана Маркарова сказала, що найближчим часом майже половина допомоги буде перераховано до бюджету України
Стало відомо, коли Україна отримає усю фінансову допомогу від США
26 липня, 21:13
Групу «Метінвест» ЗМІ назвали найбільшим платником податків у металургійній галузі та чесним роботодавцем
Програму «Метінвесту» з адаптації ветеранів визнали найкращою в Україні: рейтинг
23 липня, 13:03

Політика

Секретна служба США захищатиме Трампа на мітингах куленепробивним склом
Секретна служба США захищатиме Трампа на мітингах куленепробивним склом
США хочуть, щоб ЗСУ атакували далекобійною зброєю Крим замість Курщини
США хочуть, щоб ЗСУ атакували далекобійною зброєю Крим замість Курщини
Гарріс погодилася на два раунди дебатів із Трампом
Гарріс погодилася на два раунди дебатів із Трампом
Білий дім підтвердив переміщення частини військ РФ з України до Курської області
Білий дім підтвердив переміщення частини військ РФ з України до Курської області
США розглядають надання Україні далекобійних ракет Jassm для F-16 – Politico
США розглядають надання Україні далекобійних ракет Jassm для F-16 – Politico
Як перемогти Трампа: Financial Times розкрила метод Гарріс
Як перемогти Трампа: Financial Times розкрила метод Гарріс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
31K
Росія атакувала Полтавщину ракетами
16K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
14K
Південна Корея вирішила налагодити стосунки з Кім Чен Ином
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Вчора, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Вчора, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua