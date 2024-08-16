США хочуть, щоб ЗСУ атакували далекобійною зброєю Крим замість Курщини

Вашингтон вважає, що ракети Atacms краще використовувати для атак по Криму

США мають обмежений запас ракет великої дальності Atacms для постачання Україні

Сполучені Штати, як і раніше, не хочуть дозволяти Україні використовувати далекобійну зброю, надану США, в Курській області. Про це пише CNN.

За словами кількох офіційних осіб, причина не в ризику ескалації, а в тому, що у США обмежений запас ракет великої дальності Atacms для постачання Україні.

У зв'язку з цим Вашингтон вважає, що ці ракети краще використовувати для продовження атак по тимчасово окупованому Криму.

Деякі офіційні особи також висловили занепокоєння, що Україна, яка, за словами одного західного чиновника, направила частину своїх більш досвідчених сил на Курськ, могла створити слабкі місця на власних лініях фронту.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що російські загарбники перекинули частину своїх підрозділів, які воювали на території України, у Курську область.

Раніше Кірбі повідомив, що США підтримують зв’язок із українською стороною на тлі операції ЗСУ в Курській області. До інших коментарів Вашингтон наразі не готовий.

До слова, якщо США дозволять Україні бити американською зброєю вглиб російської території, то це допоможе ЗСУ втримати російські території у Курській області.