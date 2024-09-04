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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Путін хоче іранські ракети для енергетичної війни. Чи буде відповідь США?

glavcom.ua
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США можуть зірвати передачу іранських балістичних ракет до Росії
колаж: glavcom.ua

Путін запрошує ракети з ризиком отримати удари по своїй території, то для нього існує якесь принципове бачення ситуації

В інформаційному просторі були дві важливі новини, які здавалося б не пов’язані між собою. Перша, це те, що Іран планує передати Росії балістичні ракети, а друга, що США наблизились до рішення про дозвіл на удари вглиб Росії і можуть передати нам ракети JASSM з дальністю від 370 до 800 км.

Справа у тому, що якраз ці дві новини і пов’язані одна з одною. Путін ще у 22 році разом з шахедами попросив балістичні ракети, і Іран спочатку погодився надати, а тоді все перегралось і ракети не поїхали. Реакція США тоді була якщо це станеться, то вони нададуть ракети дальнього радіуса дії Україні. Це остудило бажання Путіна отримувати іранські балістичні ракети.

Власне, ця угода за умовчанням і була основною причиною, чому нам не дозволяли бити вглиб Росії і не надавали відповідну зброю. США не хотіли, щоб Путін посилював Іран своїми технологіями в обмін на балістику. З іншого боку, запас балістичних ракет Кремля оцінювався як низький, тож американські аналітики вважали, що особливого впливу на перебіг бойових дій вони не будуть мати.

Що маємо по факту? Раз Путін запрошує ракети з ризиком отримати удари по своїй території, то для нього існує якесь принципове бачення ситуації. Оскільки більшість ракет він використовує для ударів по енергетиці, то, на мою думку, він вважає, що знищення нашої енергетики дозволить йому отримати переговори на своїх умовах.

Очевидно, що у генштабі РФ вважають, що складна зима може викликати серйозні проблеми в українському суспільстві. Вони продовжують марити революцією проти влади, яка допоможе їм виграти війну. Що ж як мінімум, це свідчить, що у перемогу на полі бою вони не сильно вірять.

Хорошого для нас тут мало. Але те, що США застосували стримуючу аргументацію на мою думку може зупинити постачання іранських ракет до РФ. Хоч і ми не отримаємо дозволу на удари вглиб.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін переговори балістичні ракети Іран США війна Україна

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