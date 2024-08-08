На військовій базі у США розбився гелікоптер: льотчик-інструктор загинув

Гелікоптер AH-64 Apache розбився під час планових льотних тренувань на військовій базі Форт-Новосел

Студент-пілот армії США був доставлений до лікарні для додаткового обстеження, йдеться в заяві Центру передового досвіду армійської авіації США і Форт-Новосела

Внаслідок падіння гелікоптера на військовій базі Форт-Новосел у штаті Алабама в США загинув один із льотчиків-інструкторів, ще одна людина зазнала поранень. Про це повідомляє АР, посилаючись на заяву Центру передового досвіду армійської авіації США і Форт-Новосела.

Повідомляється, що гелікоптер AH-64 Apache розбився під час планових льотних тренувань на військовій базі Форт-Новосел, приблизно 151 км на південь від Монтгомері.

В результаті аварії загинув льотчик-інструктор, 46-річний Деніел Мангера, студент-пілот армії США був доставлений до лікарні для додаткового обстеження, йдеться в заяві.

Причиною катастрофи, за попередніми даними, стала технічна несправність. Військове керівництво не надало жодної інформації про обставини катастрофи. У заяві йдеться, що за фактом аварії триває розслідування.

«Нашою головною турботою є добробут і здоров’я пілота-студента, а також турбота про сім’ю загиблого», – сказав у заяві генерал-майор Клер А. Гілл, командувач авіаційного центру армії США та генерал-командувач форту Новосел.

Нагадаємо, 12 липня, близько 13:00 в аеропорту Гдиня-Косаково розбився навчально-бойовий літак М-346 Master з четвертого навчального авіаційного полку. Він вдарився об злітну смугу і загорівся. Як повідомив прессекретар головного командування збройних сил Польщі підполковник Марек Павляк, інцидент стався під час тренування перед виступами. На борту судна перебував пілот 41-ї повітряної навчальної бази в Дембліні. Він готувався до шоу, яке має відбутися 13 липня в аеропорту на честь 30-річчя Гдинської бригади морської авіації.

На початку липня військовий штурмовик Су-25 упав поблизу військової бази в селі Дісвелі Болніського муніципалітету Грузії. Пілоту не вдалося катапультуватися, він загинув.