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Удар по Костянтинівці та нова допомога від США. Головне за 9 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Удар по Костянтинівці та нова допомога від США. Головне за 9 серпня
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Удар по Костянтинівці, нова допомога від США, срібні медалі на Олімпіаді. «Главком» склав добірку новин 9 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

У Бразилії розбився пасажирський літак

У п'ятницю в бразильському штаті Сан-Паулу розбився літак, здатний перевозити десятки пасажирів.

Місцева пожежна служба підтвердила, що літак впав у місті Вінхедо, але не надала більш детальної інформації. За попередньою інформацією на борту перебувало 68 людей.

Удар по Костянтинівці

Російські загарбники завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Окупанти влучили в супермаркет та «Нову пошту». На місцях удару виникла сильна пожежа. Наразі відомо про 14 загиблих та 43 поранених.

Голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив, що терористи атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії.

Згодом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив удар російської армії по супермаркету в Костянтинівці Донецької області. Він назвав це черговим терором росіян та війною з цивільними. Пресслужба «Нової пошти» повідомила про обстріл вантажного відділення.

Веслувальниці Лузан та Рибачок здобули срібло Олімпіади

Сьогодні, 9 серпня, відбувся жіночий фінал Олімпійських ігор у каное-двійці на дистанції 500 метрів, в якому українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібні нагороди.

Протягом фіналу українки не входили в топ-5, але чудово провели заключну частину та змогли фінішувати другими. Ця нагорода стала одинадцятою, здобутою Україною на Олімпіаді у Парижі.

Нова допомога від США

Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову допомогу Україні. До пакета вартістю близько $125 млн увійшли засоби протиповітряної оборони, багатофункціональні радіолокаційні станції для виявлення та протидії артилерії противника, а також протитанкова зброя.

Детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро готівки у постачальника харчування Міноборони

У межах розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

Повідомляється, що кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику  автомобіля, походження  цих грошей жінка пояснити не змогла. 

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Теги: США авіакатастрофа війна Донеччина

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