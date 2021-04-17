У США вакцинували від коронавірусу понад 202 млн людей

Близько 38,5% населення США (майже 128 мільйонів осіб) отримали щонайменше одну дозу вакцини

Середній показник за добу дорівнює 3,3 млн доз

Центр контролю та профілактики захворювань США повідомив, що з початку вакцинації від коронавірусу в Штатах було зроблено понад 202 млн щеплень.

Як повідомляє CNN, станом на суботу, 17 квітня, в США було зроблено 202 282 923 щеплень від коронавірусу. Середній показник за добу дорівнює 3,3 млн доз.

Відзначається, що близько 38,5% населення США (майже 128 мільйонів осіб) отримали щонайменше одну дозу вакцини та більше 24% (більше 81 мільйона людей) вже повністю щеплені від Covid-19.

Як відомо, кількість випадків Covid-19 у світі перевищила 141 млн.

До слова, протягом минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували 13044 людини. Всього з початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 445859 осіб, завершили вакцинацію – п'ять осіб (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Лідерами за кількістю здійснених за добу щеплень є Львівщина (2689), Київ (1764) та Житомирщина (921).