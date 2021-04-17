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    У США вакцинували від коронавірусу понад 202 млн людей

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    Близько 38,5% населення США (майже 128 мільйонів осіб) отримали щонайменше одну дозу вакцини - У США вакцинували від коронавірусу понад 202 млн людей
    Близько 38,5% населення США (майже 128 мільйонів осіб) отримали щонайменше одну дозу вакцини
    Фото з відкритих джерел

    Середній показник за добу дорівнює 3,3 млн доз

    Центр контролю та профілактики захворювань США повідомив, що з початку вакцинації від коронавірусу в Штатах було зроблено понад 202 млн щеплень.

    Як повідомляє CNN, станом на суботу, 17 квітня, в США було зроблено 202 282 923 щеплень від коронавірусу. Середній показник за добу дорівнює 3,3 млн доз.

    Відзначається, що близько 38,5% населення США (майже 128 мільйонів осіб) отримали щонайменше одну дозу вакцини та більше 24% (більше 81 мільйона людей) вже повністю щеплені від Covid-19.

    Як відомо, кількість випадків Covid-19 у світі перевищила 141 млн.

    До слова, протягом минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували 13044 людини. Всього з початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 445859 осіб, завершили вакцинацію – п'ять осіб (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

    Лідерами за кількістю здійснених за добу щеплень є Львівщина (2689), Київ (1764) та Житомирщина (921).

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    Теги: США щеплення вакцинація коронавірус
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