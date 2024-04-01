У США вдруге за тиждень баржа врізалася у міст (відео)

Міст, який перетинає річку Арканзас, залишатиметься закритим доти, поки його не оглянуть

Наразі невідомо, що спричинило врізання баржі в міст

В американському штаті Оклахома баржа врізалася в міст через річку Арканзас. Це вже другий подібний інцидент за тиждень. Про це пише Associated Press.

Інцидент стався у суботу після обіду за місцевим часом на південь від міста Саллісо.

Баржа врізалася в опору мосту, через що місцева поліція була змушена перекрити рух автомобілів через нього на невизначений час у цілях безпеки.

Міст, який перетинає річку Арканзас у місці її впадіння у водосховище Роберта С. Керра, залишатиметься закритим доти, поки його не оглянуть.

Повідомлень про постраждалих на шосе чи баржі не надходило. Наразі невідомо, що спричинило врізання баржі в міст.

Нагадаємо, 26 березня в американському місті Балтимор контейнеровоз зруйнував найбільший місцевий міст, врізавшись у нього.

Балтимор – це промисловий порт і найбільше місто штату Меріленд. Уночі 26 березня, близько 01:28 за місцевим часом, 289-метровий суховантаж-контейнеровоз Dali, який під прапором Сінгапуру випливав з порту Балтимора курсом на Шрі-Ланку, врізався в одну з опор місцевого мосту Френсіса Скотта Кі.

Це призвело до закриття одного з найжвавіших портів на східному узбережжі Сполучених Штатів Америки.