Байден продовжив дію указу про надзвичайний стан у США через загрозу від РФ
Дії та політика Росії в Україні, про які йдеться в цих указах, продовжують становити загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США
Президент США Джо Байден продовжив дію указу про надзвичайний стан у США на рік, щоб усунути «незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США», пов'язані з агресією РФ проти України. Про це йдеться на сайті Білого дому.
«6 березня 2014 року виконавчим указом 13660 президент оголосив надзвичайний стан відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, у відповідь на незвичайну та надзвичайну загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці США, що виникли через дії та політику осіб, які підривають демократичні процеси й інститути в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності; сприяють незаконному привласненню її активів», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що 21 лютого 2022 року Байден видав указ № 14065, який розширив сферу дії надзвичайного стану, оголошеного в указі № 13660, розширив його в указах № 13661 і 13662.
Президент США встановив, що нібито визнання Росією так званих «ДНР» або «ЛНР» областей України суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими угодами та додатково загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, а також тим самим становить незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.
«Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США», – додають у Білому домі.
1 березня 2023 року президент США Джо Байден продовжив на рік дію указу про надзвичайний стан через незвичайну і надзвичайну загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці Штатів, яку становлять дії Росії в Україні.
Нагадаємо, Байден вимагає від країн G7 чіткого плану щодо використання активів РФ. Однак, президент США не вважає, що використання російських заморожених коштів замінює необхідність допомоги Україні.
Джерела Bloomberg повідомляють, що Байден у приватному порядку сказав союзникам, що у разі, якщо Україна програє у війні, він вважає, що міжнародний порядок буде порушено щонайменше на наступні п'ять десятиліть.
Стало відомо, що Байден підписав тимчасовий бюджет.
Як ідеться в опублікованому Білим домом указі Байдена, закон продовжує фінансування за частиною федеральних урядових програм до 8 березня, а за рештою – до 22 березня 2024 року. Це має дати Конгресу США – який напередодні схвалив законопроєкт – більше часу, аби узгодити 12 бюджетних законопроєктів і ухвалити їх.
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