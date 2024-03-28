США письмово попереджали РФ про підготовку теракту під Москвою – Кірбі

США також назвали «нісенітницею» твердження РФ про причетність України до нападу на «Крокус Сіті»

Джон Кірбі підкреслив, що відповідальність за теракт у «Крокус Сіті» несе «виключно Ісламська держава»

Сполучені Штати Америки направляли до Росії листа із попередженням про ймовірність підготовки до теракту під Москвою. Про це повідомляє The Guardian.

Видання пише, що про письмове попередження про теракт розповів координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Він також заявив, що твердження Росії про причетність України до нападу на концертний зал «Крокус Сіті» є «нісенітницею». Кірбі наголосив, що відповідальність за теракт «несе виключно Ісламська держава».

Раніше про те, що Росія знала про підготовку до теракту у «Крокус Сіті» ще з 15 лютого заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Очільник української розвідки додав, що Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.