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У США судно знесло автомобільний міст (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У США судно знесло автомобільний міст (відео)
У Балтиморі, одному з набільших морських промислових портів США, великий контейнеровоз зіткнувся з мостом
фото скріншот відео

Нині на місці працюють рятувальники

У американському місті Балтімор, вантажне судно знесло автомобільний міст. Відео інциденту потрапило до соцмережі.

В одному із найбільших морських промислових портів США великий контейнеровоз зіткнувся з мостом. Як видно на оприлюднених кадрах, контейнеровоз врізався в одну з опор, після чого трикілометровий міст Френсіса Скотта Кі впав у воду. Ймовірно, у цей момент мостом проїжджали авто. Нині на місці працюють рятувальники.

Чи є жертви внаслідок падіння мосту наразі невідомо.

 The New York Times повідомляє, що о 1:27 ночі у міст врізалося вантажне судно під прапором Сінгапуру - мова про судно Dali довжиною 948 футів (приблизно 288 метрів). Про ступінь пошкодження мосту невідомо, адже ні поліція Балтимора, ні адміністрація порту Меріленда не відповіли на запити про коментарі.

Раніше повідомлялося,  що у США під час посадки розбився надзвуковий бомбардувальник В-1 Lancer. За даними автоматичного метеорологічного обладнання, яке реєструє погодні умови на аеродромі, на момент аварії була погана видимість, низька хмарність і температура нижче нуля.

Раніше у США сталася масштабна автокатастрофа за участю понад 150 машин

Теги: США аварія міст

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