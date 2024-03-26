У США судно знесло автомобільний міст (відео)

У Балтиморі, одному з набільших морських промислових портів США, великий контейнеровоз зіткнувся з мостом

Нині на місці працюють рятувальники

У американському місті Балтімор, вантажне судно знесло автомобільний міст. Відео інциденту потрапило до соцмережі.

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В одному із найбільших морських промислових портів США великий контейнеровоз зіткнувся з мостом. Як видно на оприлюднених кадрах, контейнеровоз врізався в одну з опор, після чого трикілометровий міст Френсіса Скотта Кі впав у воду. Ймовірно, у цей момент мостом проїжджали авто. Нині на місці працюють рятувальники.

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Чи є жертви внаслідок падіння мосту наразі невідомо.

The New York Times повідомляє, що о 1:27 ночі у міст врізалося вантажне судно під прапором Сінгапуру - мова про судно Dali довжиною 948 футів (приблизно 288 метрів). Про ступінь пошкодження мосту невідомо, адже ні поліція Балтимора, ні адміністрація порту Меріленда не відповіли на запити про коментарі.

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