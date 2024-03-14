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Спікер Палати представників США пообіцяв допомогу Україні, але зі значними змінами

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Спікер Палати представників США пообіцяв допомогу Україні, але зі значними змінами
Джонсон зазначив, що проєкт Палати представників може запропонувати підтримку у вигляді кредиту або лендлізу
фото: J. Scott Applewhite/AP

Спікер Палати представників допускає створення інструменту з конфіскації та передачі Україні російських активів

Спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями заявив, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом. Про це повідомляє The Hill.

«Ніхто не хоче, щоб Володимир Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні і піде далі у Європу. У цій ситуації є права і неправа сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва», – наголосив він.

За словами сенаторів, які були на обговоренні, Джонсон зазначив, що проєкт від Палати представників може запропонувати підтримку Україні у вигляді кредиту або лендлізу з міркувань захисту інтересів американських платників податків. Це означає, що потенційний новий проєкт має отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і в Сенаті.

Окрім того, Джонсон говорив про створення інструменту на зразок такого, як вже пропонував республіканець Майк Маккоул, що дозволив би конфіскацію російських активів та передачу отриманих коштів у фонд підтримки України. Він не сказав, чи має намір знову включати у цей проєкт якісь норми щодо південного кордону США.

Сенатор Джон Корнін, один з республіканців, які голосували у лютому за схвалений Сенатом пакет з коштами на підтримку України, зазначив, що після дискусії з Джонсоном «оптимістично налаштований» з приводу того, що Палата представників нарешті схвалить якесь рішення з допомогою.

«Я почув, що спікер тепер казав: «Ми не залишимо Україну з порожніми руками», чи слова приблизно того ж змісту», – зауважив він.

Сенатор Кевін Крамер також зазначив, що Джонсон чітко висловив намір допомогти Україні. Його підтримав республіканець Ліндсі Грем, який теж наголосив, що «налаштований дуже оптимістично».  

Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.

Читайте також: Стало відомо, коли Палата представників США може проголосувати за допомогу Україні
Теги: путін Україна США Сенат США

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