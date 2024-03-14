Спікер Палати представників США пообіцяв допомогу Україні, але зі значними змінами

Джонсон зазначив, що проєкт Палати представників може запропонувати підтримку у вигляді кредиту або лендлізу

Спікер Палати представників допускає створення інструменту з конфіскації та передачі Україні російських активів

Спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями заявив, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом. Про це повідомляє The Hill.

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«Ніхто не хоче, щоб Володимир Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні і піде далі у Європу. У цій ситуації є права і неправа сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва», – наголосив він.

За словами сенаторів, які були на обговоренні, Джонсон зазначив, що проєкт від Палати представників може запропонувати підтримку Україні у вигляді кредиту або лендлізу з міркувань захисту інтересів американських платників податків. Це означає, що потенційний новий проєкт має отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і в Сенаті.

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Окрім того, Джонсон говорив про створення інструменту на зразок такого, як вже пропонував республіканець Майк Маккоул, що дозволив би конфіскацію російських активів та передачу отриманих коштів у фонд підтримки України. Він не сказав, чи має намір знову включати у цей проєкт якісь норми щодо південного кордону США.

Сенатор Джон Корнін, один з республіканців, які голосували у лютому за схвалений Сенатом пакет з коштами на підтримку України, зазначив, що після дискусії з Джонсоном «оптимістично налаштований» з приводу того, що Палата представників нарешті схвалить якесь рішення з допомогою.

«Я почув, що спікер тепер казав: «Ми не залишимо Україну з порожніми руками», чи слова приблизно того ж змісту», – зауважив він.

Сенатор Кевін Крамер також зазначив, що Джонсон чітко висловив намір допомогти Україні. Його підтримав республіканець Ліндсі Грем, який теж наголосив, що «налаштований дуже оптимістично».

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Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.