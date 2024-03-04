Сійярто пояснив, як обрання Трампа президентом США вплине на війну в Україні

Глава угорського МЗС наголосив, що в разі перебування Дональда Трампа на посаді президента США в Україні «не було б війни»

Сійярто заявив, що коли Трамп був на посаді президента США політична складова угорсько-американських відносин «була на піку»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що в разі перебування Дональда Трампа на посаді президента США в Україні «не було б війни», а ескалація на Близькому Сході завершилась би швидше. Про це Сійярто заявив 4 березня в Нью-Йорку, його слова цитує Mti.

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Голова угорського МЗС запевнив, що Будапешт буде поважати будь-яке рішення американців на президентських виборах, але наголосив: «Коли Дональд Трамп був президентом США, політична складова угорсько-американських відносин була на піку».

Сійярто додав: «Коли Дональд Трамп був президентом, особа сильного американського лідера змогла запобігти розвитку збройних конфліктів у світі».

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Нагадаємо, Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп закликав суддю, яка веде справу про незаконного зберігання секретних документів, відкласти процес. У разі затягування судового процесу та обрання Трампа президентом на новий термін він може припинити обидві справи, які веде спецпрокурор Сміт, а потім помилувати себе.

До слова, суперниця колишнього президента США Дональда Трампа серед республіканців Ніккі Гейлі виграла на праймеріз в окрузі Колумбія, де знаходиться столиця США Вашингтон.