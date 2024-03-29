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Обвал мосту у Балтиморі викликав шок всього світу: фото до та після трагедії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Обвал мосту у Балтиморі викликав шок всього світу: фото до та після трагедії
Міст у 1970-х роках та після руйнації в 2024 році
колаж: glavcom.ua

Міст був найдовшим в агломерації Балтимора

У центрі уваги світу 26 березня опинилося американське місто Балтимор, де контейнеровоз врізався у найбільший місцевий міст. Міст Френсіс Скотт Кі, названий на честь поета й автора національного гімну США, був зруйнований внаслідок зіткнення. На мосту в цей момент перебувало кілька транспортних засобів. Кадри пошкоджень велетенської конструкції облетіли увесь світ. «Главком» розповів історію моста, пояснив, чим він був особливий та проаналізував хронологію подій 26 березня. 

Історія моста

Міст Френсіс Скотт Кі, відомий як Міст Зовнішньої гавані, або Міст Кі – колишній сталевий арковий суцільний міст, що був зведений через нижню течію річки Патапско та зовнішню гавань Балтимора.

Міст було відкрито у березні 1977 року та названо на честь поета-аматора Френсіса Скотта Кі (1779–1843), автора американського національного гімну «Прапор, усіяний зірками».

Обвал мосту у Балтиморі викликав шок всього світу: фото до та після трагедії фото 1
фото: Facebook / Lola Zoe
Обвал мосту у Балтиморі викликав шок всього світу: фото до та після трагедії фото 2
фото: Patrick Semansky

Це був найдовший міст в агломерації Балтимора.

Трагедія

26 березня 2024 року контейнеровоз зруйнував міст. Близько 01:28 за місцевим часом 289-метровий суховантаж-контейнеровоз Dali, який під прапором Сінгапуру випливав з порту Балтимора курсом на Шрі-Ланку, врізався в одну з опор моста.

Обвал мосту у Балтиморі викликав шок всього світу: фото до та після трагедії фото 3
колаж: «Главком»

Міст мав довжину 2632 м і ним курсувало приблизно 11,5 мільйонів транспортних засобів щорічно. 

Обвал мосту у Балтиморі викликав шок всього світу: фото до та після трагедії фото 4
фото з відкритих джерел
Обвал мосту у Балтиморі викликав шок всього світу: фото до та після трагедії фото 5
фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Директор Maritime Risk and Safety Consultants Ltd, експерт з морської безпеки Девід Макфарлейн зазначив, що «найімовірнішою» причиною катастрофи стала несправність механізмів судна.

Шестеро робітників, які працювали на мосту в гавані Балтимора у США, зникли безвісти і вважаються загиблими. Контрадмірал берегової охорони Шеннон Гілріт заявив, що немає надії знайти зниклих робітників живими через холодну воду і тривалий час, що минув з моменту зіткнення.

Згодом катастрофа у Балтиморі призвела до закриття одного з найжвавіших портів на східному узбережжі США.

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Теги: міст прапор США

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