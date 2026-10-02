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Трамп перенаправив допомогу для України до країн Латинської Америки – WP

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп перенаправив допомогу для України до країн Латинської Америки – WP
Особливе невдоволення сенаторів викликало перенаправлення коштів, призначених для Словаччини та Північної Македонії
фото: АР

$52 млн будуть перенаправлені до Панами, Перу, Еквадору та Колумбії

Адміністрація Дональда Трампа перенаправила кошти, затверджені для допомоги Україні та союзникам по НАТО, на користь країн Латинської Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Держдепартамент повідомив Конгрес про свої наміри у вересні, після чого сенатор Джинн Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир) та член Палати представників Грегорі Мікс (демократ від штату Нью-Йорк) заблокували процес перенаправлення коштів.

За словами чиновників, пізно ввечері в середу адміністрація повідомила Конгрес про рішення проігнорувати цю заборону та продовжити реалізацію плану. У результаті $52 млн, спочатку затверджені для Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку, будуть перенаправлені до Панами, Перу, Еквадору та Колумбії.

У матеріалі йдеться, що особливе невдоволення сенаторів викликало перенаправлення коштів, призначених для Словаччини та Північної Македонії, оскільки ці гроші були включені до додаткового пакету допомоги Україні, спеціально призначеного для країн, які постраждали від війни.

Конгрес схвалив виділення коштів у 2022 році, на самому початку війни в Україні, щоб спонукати європейські країни постачати Україні зброю. Окрім допомоги Україні та її найближчим європейським сусідам, метою цього законопроєкту було стимулювати інші країни – особливо ті, що передали Україні свої запаси застарілого озброєння, – перейти на закупівлю військової техніки США замість російської.

У Держдепартаменті заявили виданню The Post, що ці кошти ефективніше використовувати в Латинській Америці, виходячи із зовнішньополітичної доктрини Трампа, яка передбачає перенесення пріоритетів на Західну півкулю.

До слова, видання The Wall Street Journal писало, що президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні у Флориді. Це виглядає як благословення на агресію Росії проти НАТО.

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Теги: США Дональд Трамп фінансування

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