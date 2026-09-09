Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стефанішина назвала двох кандидатів на посаду посла України у США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Стефанішина назвала двох кандидатів на посаду посла України у США
Дмитро Кулеба та Вадим Омельченко
колаж: glavcom.ua

Серед претендентів прозвучали прізвища Дмитра Кулеби та Вадима Омельченка, однак експосолка засумнівалася в готовності обох очолити цей напрямок

Колишня посол України у США Ольга Стефанішина назвала двох кандидатів, яких розглядали як її можливих наступників у Вашингтоні. За її словами, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами говорив про колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та дипломата Вадима Омельченка. Про це Стефанішина заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє «Главком».

Під час розмови Стефанішину запитали, чи відомо їй, хто стане наступним послом України у Сполучених Штатах, а також чи радила вона президенту когось на цю посаду.

Експосолка зазначила, що інформація про потенційних кандидатів не є закритою, оскільки їхні прізвища вже звучали публічно. «Ця інформація не є закритою. Президент на спілкуванні з журналістами говорив про Дмитра Колебу і Вадима Омельченка, якщо я не помиляюся. Але, мені здається, жоден з них на сьогодні не готовий очолити цей напрямок», – сказала Стефанішина.

Водночас експосолка запропонувала тимчасове рішення на період, поки остаточну кандидатуру нового посла не визначено. На її думку, Україна могла б призначити тимчасового повіреного.

«Я вважаю, що можна зробити дві речі. Перше, поки дійсно немає, скажімо так, рішення щодо кандидатури, нічого не заважає призначити тимчасового повіреного. Це людина, яка не має повного політичного мандату, але має представницьке певні повноваження, так само як тимчасовий повірений США тут», – пояснила вона.

Дмитро Кулеба – один із кандидатів на посаду

Дмитро Кулеба – український дипломат, який очолював Міністерство закордонних справ України з березня 2020-го до вересня 2024 року. На посаді глави МЗС він працював, зокрема, у перші роки повномасштабного вторгнення Росії та займався залученням міжнародної підтримки України. До цього Кулеба був віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та постійним представником України при Раді Європи.

Стефанішина назвала двох кандидатів на посаду посла України у США фото 1
фото: mfa.gov.ua

Вадим Омельченко – другий кандидат на посаду посла України у США

Вадим Омельченко – український дипломат, який із 2020 року представляв Україну як посол у Франції, а також був постійним представником України при ЮНЕСКО. У серпні 2026 року президент звільнив його з цих посад. До дипломатичної кар’єри Омельченко працював у державному та аналітичному секторах, зокрема очолював Інститут Горшеніна.

Стефанішина назвала двох кандидатів на посаду посла України у США фото 2
фото: Посольство України у Франції

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що кандидатура нового посла України у Сполучених Штатах уже є. Водночас глава держави не назвав її публічно.

Президент наголошував, що Україні у Вашингтоні потрібен сильний комунікатор, здатний підтримувати увагу американського політичного середовища до України.

Пізніше Зеленський заявив, що розглядає кілька кандидатур та перед остаточним рішенням хоче отримати детальну інформацію щодо претендентів. За його словами, призначення посла у Вашингтоні набуло особливого значення через переговорний процес і потребу України в американській військовій підтримці.

Перед ухваленням остаточного кадрового рішення президент очікує отримати детальну інформацію щодо претендентів від СБУ та НАБУ.

Читайте також:

Теги: США посол Дмитро Кулеба Ольга Стефанішина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль не контролює власні гроші
Бюджет Росії врятувала чужа війна. Далі все залежить від України
1 вересня, 16:46
Антоніо Бандерас: «Мій серцевий напад був найкращим, що коли-небудь траплялося в моєму житті»
Антоніо Бандерас переніс серцевий напад: подробиці
10 серпня, 17:49
Марія, Валентина, Анхелес і Ґабіну повертаються до розслідувань
Вийшов новий сезон «Жінок у блакитному»: які пригоди чекають на четвірку поліцейських
12 серпня, 09:58
Путін уперше приїхав на Курили, щоб поїсти ікри
США підтвердили суверенітет Японії над Курилами після візиту Путіна
14 серпня, 12:13
Китайський лідер Сі Цзіньпін не планує відвідати Нью-Йорк для виступу на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй
Сі Цзіньпін відмовився від виступу на Генасамблеї ООН: чим це добре для США
18 серпня, 00:47
Остаточне рішення залежить не лише від позиції Маска
Маск готовий дозволити Starlink для українських дронів за межами України, але назвав умову – FT
31 серпня, 08:32
США замовили нові установки THAAD для захисту ОАЕ
США озброїли Емірати новими установками проти балістики
14 серпня, 08:53
Президент: У посольство в Сполучених Штатах Америки потрібна досвідчена людина
«Кандидатура є». Зеленський розказав, яким критеріям має відповідати новий посол у США
23 серпня, 16:57
Про масштаби пошкоджень поки не повідомляли
Росія пошкодила зерновий термінал американської компанії в Одесі
3 вересня, 22:10

Політика

Міністр закордонних справ Естонії прибув до Києва
Міністр закордонних справ Естонії прибув до Києва
Кремль розкрив одну з тем майбутньої розмови Путіна та Моді
Кремль розкрив одну з тем майбутньої розмови Путіна та Моді
Глава МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва
Глава МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва
Канада ввела нові санкції проти Росії: кого вони торкнулися
Канада ввела нові санкції проти Росії: кого вони торкнулися
Трамп пояснив, як виплатить американцям по $5 тис. без Конгресу
Трамп пояснив, як виплатить американцям по $5 тис. без Конгресу
На з'їзді Республіканської партії Венса зустріли як майбутнього президента США
На з'їзді Республіканської партії Венса зустріли як майбутнього президента США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Сьогодні, 13:18
Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua