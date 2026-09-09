Стефанішина назвала двох кандидатів на посаду посла України у США

Серед претендентів прозвучали прізвища Дмитра Кулеби та Вадима Омельченка, однак експосолка засумнівалася в готовності обох очолити цей напрямок

Колишня посол України у США Ольга Стефанішина назвала двох кандидатів, яких розглядали як її можливих наступників у Вашингтоні. За її словами, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами говорив про колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та дипломата Вадима Омельченка. Про це Стефанішина заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє «Главком».

Під час розмови Стефанішину запитали, чи відомо їй, хто стане наступним послом України у Сполучених Штатах, а також чи радила вона президенту когось на цю посаду.

Експосолка зазначила, що інформація про потенційних кандидатів не є закритою, оскільки їхні прізвища вже звучали публічно. «Ця інформація не є закритою. Президент на спілкуванні з журналістами говорив про Дмитра Колебу і Вадима Омельченка, якщо я не помиляюся. Але, мені здається, жоден з них на сьогодні не готовий очолити цей напрямок», – сказала Стефанішина.

Водночас експосолка запропонувала тимчасове рішення на період, поки остаточну кандидатуру нового посла не визначено. На її думку, Україна могла б призначити тимчасового повіреного.

«Я вважаю, що можна зробити дві речі. Перше, поки дійсно немає, скажімо так, рішення щодо кандидатури, нічого не заважає призначити тимчасового повіреного. Це людина, яка не має повного політичного мандату, але має представницьке певні повноваження, так само як тимчасовий повірений США тут», – пояснила вона.

Дмитро Кулеба – один із кандидатів на посаду

Дмитро Кулеба – український дипломат, який очолював Міністерство закордонних справ України з березня 2020-го до вересня 2024 року. На посаді глави МЗС він працював, зокрема, у перші роки повномасштабного вторгнення Росії та займався залученням міжнародної підтримки України. До цього Кулеба був віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та постійним представником України при Раді Європи.

Вадим Омельченко – другий кандидат на посаду посла України у США

Вадим Омельченко – український дипломат, який із 2020 року представляв Україну як посол у Франції, а також був постійним представником України при ЮНЕСКО. У серпні 2026 року президент звільнив його з цих посад. До дипломатичної кар’єри Омельченко працював у державному та аналітичному секторах, зокрема очолював Інститут Горшеніна.

фото: Посольство України у Франції

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що кандидатура нового посла України у Сполучених Штатах уже є. Водночас глава держави не назвав її публічно.

Президент наголошував, що Україні у Вашингтоні потрібен сильний комунікатор, здатний підтримувати увагу американського політичного середовища до України.

Пізніше Зеленський заявив, що розглядає кілька кандидатур та перед остаточним рішенням хоче отримати детальну інформацію щодо претендентів. За його словами, призначення посла у Вашингтоні набуло особливого значення через переговорний процес і потребу України в американській військовій підтримці.

Перед ухваленням остаточного кадрового рішення президент очікує отримати детальну інформацію щодо претендентів від СБУ та НАБУ.