Лідер Китаю закликав Трампа виступити проти незалежності Тайваню

Сі Цзіньпін виступив із заявою про Тайвань під час двосторонньої зустрічі з Трампом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав США виступити проти «незалежності Тайваню». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

З такою заявою Сі Цзіньпін виступив під час двосторонньої зустрічі з Трампом у вузькому колі, яка відбулася у Білому домі після публічної частини, під час якою лідери США та Китаю виступили з офіційними промовами.

Державна інформаційна агенція КНР «Сіньхуа» зазначає, що Сі під час спілкування з Трампом порушив питання щодо Тайваню та закликав його виступити проти незалежності острова. Білий дім не оприлюднив власного звіту про переговори одразу.

Як повідомляло Associated Press, очікувалося, що цього тижня Сі закличе Трампа припинити продажі зброї Тайваню.

Китай давно стверджує, що Тайвань є його територією. Цей демократично керований острів покладається на силу США для протидії загрозам із боку Пекіна. Попри підтримку Тайваню, США традиційно уникають офіційної позиції щодо його незалежності.

Нагадаємо, Пекін розпочав розгортання кораблів Берегової охорони у Тихому океані на схід від Тайваню, відкривши новий фронт тиску на острів. З червня 2026 року Китай щомісяця відправляє в цей регіон у середньому по два патрульні катери.