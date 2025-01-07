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У США зафіксовано першу смерть від тяжкої форми пташиного грипу H5N1

Ірина Бура
glavcom.ua
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У США зафіксовано першу смерть від тяжкої форми пташиного грипу H5N1
Померлій особі було більше 65 років і вона мала супутні захворювання
фото ілюстративне з відкритих джерел

Пацієнт був інфікований штамом D1.1 вірусу пташиного грипу, який циркулює серед диких птахів і свійської птиці

За даними Міністерства охорони здоров’я штату Луїзіана, зафіксована перша смерть людини, яка мала тяжку форму пташиного грипу H5N1. Це перша смерть людини від пташиного грипу у США, повідомляє CNN.

«Особа, якій було понад 65 років і яка мала супутні захворювання, була госпіталізована із грипом після контакту з домашніми птахами, а також дикими птахами», – йдеться у повідомленні.

Представники охорони здоров’я Луїзіани заявили, що не виявили інших випадків захворювання людей від цього пацієнта.

Пацієнт був інфікований штамом D1.1 вірусу пташиного грипу, який циркулює серед диких птахів і свійської птиці. Він відрізняється від варіанту грипу, який циркулює серед молочної худоби.

«Ми вивчали генеалогічне дерево цього вірусу протягом 25 з гаком років, і це, мабуть, найнеприємніша форма вірусу, яку ми бачили. Тож той факт, що він нарешті спричинив тут смертельну інфекцію, є трагічним, але не несподіваним», – сказав доктор Річард Веббі.

Як повідомлялося, наприкінці грудня американські Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) заявили, що генетичний аналіз вірусу H5N1 проявив зміни, які можуть посилити його здатність заражати верхні дихальні шляхи людей, а також легше поширюватися від людини до людини. Хоча загальний ризик для населення залишається низьким, люди, які тримають курей та інших птахів у своїх подвір’ях, піддаються більшому ризику пташиного грипу, як і працівники молочних та птахофабрик.

Пташиний грип був уперше виявлений у США у диких птахів у штаті Південна Кароліна у січні 2022 року, у липні того ж року вірус був зафіксований у Каліфорнії. У березні 2024 року повідомлялося про випадки інфекції у корів у штатах Техас та Канзас. Після цього було підтверджено 61 випадок зараження серед людей у ​​семи американських штатах, при цьому в Каліфорнії було зареєстровано 34 такі випадки. У серпні грип було виявлено ще у 13 штатах, йдеться у заяві.

Нагадаємо, губернатор штату Каліфорнія (США) Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан для боротьби з пташиним грипом. 

До слова, цього сезону пташиний грип поширюється в Європейському союзі швидше, ніж у 2023 році. Це викликає побоювання, що він може поширитись на людей. За інформацією US News & World Report, високопатогенний пташиний грип, який зазвичай називають пташиним грипом, за останні роки забрав життя сотень мільйонів птахів по всьому світу.

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Теги: смерть надзвичайний стан населення США здоров'я хвороба

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