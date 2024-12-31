Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США встановили економічний рекорд у 2024 році

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США встановили економічний рекорд у 2024 році
Сильна економіка США та низька інфляція також сприяли зростанню цифр, тоді як у золото та біткоїн було вкладено величезні інвестиції
фото з відкритих джерел

WSJ: Широкий фондовий індекс США демонструє найкращі роки поспіль з 1997 і 1998 років

Індекс S&P 500 (фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію) піднявся на 24% за останні 12 місяців завдяки інтересу до акцій великих технологій, який підживлює штучний інтелект. Про це повідомляє WSJ.

S&P 500 зріс на 24%, досягнувши 57 рекордних закриттів, інфляція знизилася, а акції великих технологічних компаній на основі штучного інтелекту активізувалися. За даними Dow Jones Market Data, навіть з урахуванням «спотикання» в останні кілька торгових днів, широкий фондовий індекс США демонструє найкращі роки поспіль з 1997 і 1998 років.

Сильна економіка США та низька інфляція також сприяли зростанню цифр, тоді як у золото та біткоїн було вкладено величезні інвестиції. Деякі інвестори застерігають від думки, що швидкі темпи зростання можуть продовжитися, оскільки відсоткові ставки можуть залишатися вищими, ніж очікувалося.

Нагадаємо, під кінець року Бюро перепису населення США підрахувало, що у Сполучених Штатах населення за 2024 рік зросло на 2,6 млн осіб, а на Новий рік населення становитиме 341 млн осіб.

 «Міжнародна міграція додаватиме одну людину до населення США кожні 23,2 секунди. За даними Бюро перепису населення, сукупність народжуваності, смертності та чистої міжнародної міграції збільшуватиме населення США на одну особу кожні 21,2 секунди», – йдеться у повідомленні.

Загалом у 2024 році населення світу зросло більш ніж на 71 млн людей і на Новий рік становитиме 8,09 млрд людей. 

Читайте також:

Теги: США золото штучний інтелект інвестиції економіка інфляція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп пригрозив терористам ХАМАСу
Трамп пообіцяв влаштувати «пекло» на Близькому Сході, якщо ХАМАС проігнорує його умову
2 грудня, 22:40
Володимир Путін не уточнив, які саме наслідки він мав на увазі
Путін визнав, що Росія десятки років відчуватиме наслідки війни
5 грудня, 19:25
Банкіри зробили ще один крок до обмеження переказів з карти на карту
Змова найбільших банків. До чого готуватися українцям фінанси
12 грудня, 08:25
Президент США підписав документи про помилування
Байден зробив найбільший одноденний акт помилування за історію США
12 грудня, 20:27
Олександр Казік разом з тренером і гідом Сергієм Кучерявим
Вінничанин здобув «золото» в Кубку світу з пара біатлону
14 грудня, 10:27
Берні та Марджорі цінують одне в одному інтелект і почуття гумору
У США одружилася найстарша пара в світі 
14 грудня, 04:35
Карпентер також зауважив, що нині треба дуже добре подумати, які тимчасові гарантії можна було б запропонувати Україні вже зараз
Радник Байдена розповів, коли Україна може стати членом НАТО
22 грудня, 23:42
Попри підтримку Трампом нового пакету, 38 республіканців проголосували проти разом із майже всіма демократами
У США – шатдаун? Палата представників відхилила закон республіканців про фінансування уряду
20 грудня, 12:28
Обидва пілоти вчасно катапультувалися
Американські військові збили свій винищувач над Червоним морем
22 грудня, 08:47

Економіка

США встановили економічний рекорд у 2024 році
США встановили економічний рекорд у 2024 році
У Китаї завершено будівництво найдовшого у світі швидкісного тунелю
У Китаї завершено будівництво найдовшого у світі швидкісного тунелю
Припинення транзиту російського газу через Україну: Чехія дала обіцянку Словаччині
Припинення транзиту російського газу через Україну: Чехія дала обіцянку Словаччині
Стало відомо, що ввійшло до нового американського пакета озброєння для України
Стало відомо, що ввійшло до нового американського пакета озброєння для України
Польща пояснила, як вона може наростити постачання електроенергії до України
Польща пояснила, як вона може наростити постачання електроенергії до України
Молдова націоналізує «Молдовагаз», 50% якого належать «Газпрому»
Молдова націоналізує «Молдовагаз», 50% якого належать «Газпрому»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
69K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
19K
Обмін полоненими напередодні Нового року: повний список звільнених українців
11K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
5274
Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua