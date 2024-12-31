США встановили економічний рекорд у 2024 році

Сильна економіка США та низька інфляція також сприяли зростанню цифр, тоді як у золото та біткоїн було вкладено величезні інвестиції

WSJ: Широкий фондовий індекс США демонструє найкращі роки поспіль з 1997 і 1998 років

Індекс S&P 500 (фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію) піднявся на 24% за останні 12 місяців завдяки інтересу до акцій великих технологій, який підживлює штучний інтелект. Про це повідомляє WSJ.

S&P 500 зріс на 24%, досягнувши 57 рекордних закриттів, інфляція знизилася, а акції великих технологічних компаній на основі штучного інтелекту активізувалися. За даними Dow Jones Market Data, навіть з урахуванням «спотикання» в останні кілька торгових днів, широкий фондовий індекс США демонструє найкращі роки поспіль з 1997 і 1998 років.

Сильна економіка США та низька інфляція також сприяли зростанню цифр, тоді як у золото та біткоїн було вкладено величезні інвестиції. Деякі інвестори застерігають від думки, що швидкі темпи зростання можуть продовжитися, оскільки відсоткові ставки можуть залишатися вищими, ніж очікувалося.

Нагадаємо, під кінець року Бюро перепису населення США підрахувало, що у Сполучених Штатах населення за 2024 рік зросло на 2,6 млн осіб, а на Новий рік населення становитиме 341 млн осіб.

«Міжнародна міграція додаватиме одну людину до населення США кожні 23,2 секунди. За даними Бюро перепису населення, сукупність народжуваності, смертності та чистої міжнародної міграції збільшуватиме населення США на одну особу кожні 21,2 секунди», – йдеться у повідомленні.

Загалом у 2024 році населення світу зросло більш ніж на 71 млн людей і на Новий рік становитиме 8,09 млрд людей.