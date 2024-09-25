На Київщині зафіксовано спалах пташиного грипу
У Білоцерківському районні введено карантин щодо грипу птиці, застосовано зонування і запроваджено обмеження
В Білоцерківському районі виявлено пташиний грип. Про це повідомляє пресслужба головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.
Як зазначається, вірус могли принести перелітні лебеді. «У зв’язку з виділенням РНК вірусу грипу птиці типу А субтипу H5N1від патологічного матеріалу перелітних птахів (лебедів), виявлених на березі річки Сквирка с. Мала Сквирнка прохання, при виявленні падежу перелітних птахів, домашньої птиці, зміни поведінки домашньої птиці, повідомляйте лікарів ветеринарної медицини Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини», – йдеться у повідомленні.
До буферної зони (захисту) ввійшла територія навколо неблагополучного пункту (епізоотичного осередку) радіусом 3 км, до якої включені населені пункти Фурсівської сільської територіальної громади (с. Мала Сквирка, с. Яблунівка) та Маловільшанської сільської територіальної громади (с. Фесюри) Білоцерківського району Київської області.
Пташиний грип – масове захворювання диких птахів та домашньої птиці, спричинене вірусом, який може передаватися від хворої птиці людині. Хвороба має серйозні наслідки для суспільства в усьому світі та є частиною програм моніторингу ВООЗ.
Вірус пташиного грипу належить до великої групи різноманітних вірусів грипу типу А, які можуть інфікувати людей, птахів (індиків, курей, качок) і тварин (свиней, коней, тхорів, тюленів і китів).
Якщо пташиний вірус та вірус звичайного людського грипу одночасно попадає в організм людини, то з’являється новий штам, який набуває властивостей викликати важкий перебіг захворювання та легко передаватися від людини до людини, що може викликати пандемію грипу.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила, що швидке поширення віспи мавп в африканських країнах є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я. В африканських країнах ситуація вже набула глобальних масштабів. Спалах поширився з Конго в сусідні країни, включаючи Бурунді, Кенію, Руанду та Уганду.
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