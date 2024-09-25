На Київщині зафіксовано спалах пташиного грипу

Пташиний грип – масове захворювання диких птахів та домашньої птиці, спричинене вірусом, який може передаватися від хворої птиці людині. Хвороба має серйозні наслідки для суспільства в усьому світі та є частиною програм моніторингу ВООЗ.

Вірус пташиного грипу належить до великої групи різноманітних вірусів грипу типу А, які можуть інфікувати людей, птахів (індиків, курей, качок) і тварин (свиней, коней, тхорів, тюленів і китів).

Якщо пташиний вірус та вірус звичайного людського грипу одночасно попадає в організм людини, то з’являється новий штам, який набуває властивостей викликати важкий перебіг захворювання та легко передаватися від людини до людини, що може викликати пандемію грипу.