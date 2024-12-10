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Стало відомо, що міг робити Башар Асад безпосередньо перед втечею

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стало відомо, що міг робити Башар Асад безпосередньо перед втечею
Вашингтон через ОАЕ пропонував Асаду домовитися
фото із відкритих джерел

Башар Асад проігнорував можливість угоди зі США

Тепер уже колишній президент Сирії Башар Асад відмовився від угоди зі США щодо припинення іранських трансферів для ліванської організації «Хезболла» в обмін на зняття американських санкцій. Про це пише газета The Washington Post із посиланням на колишнього сирійського дипломата Бассама Барабанді.

Як стверджує газета, Вашингтон через ОАЕ пропонував домовитися Асаду за кілька тижнів до наступу озброєної опозиції. Проте Асад відмовився.

Більш фатальним для Асада, на думку The Washington Post, стала його відмова налагодити відносини з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, який пропонував нормалізувати відносини з Дамаском в обмін на стримування курдських формувань та повернення на територію арабської республіки хоча б частини біженців.

Цікаво, що влада США не чекала втечі президента Сирії Башара Асада. Як пише видання, «багато урядовців США було захоплено зненацька» несподівною втечею Асада, «включаючи давніх прихильників усунення Асада».

Нагадаємо, близько пів року тому сирійські повстанці повідомили Туреччину про свої плани повалити режим Башара Асада. Анкара мовчки схвалила ці дії, однак офіційно відмовилася від підтримки наступу. 

До слова, Туреччина відкриває пункт пропуску «Яйладагі» на кордоні з Сирією, аби мільйони сирійських мігрантів, яких вона приймає, могли безпечно і добровільно повернутися додому. Зазначається, що контрольно-пропускний пункт «Яйладагі», розташований на північно-західному кордоні Сирії, був закритий з 2013 року через бойові дії.



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Теги: США Сирія Башар Асад президент

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