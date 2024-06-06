У світі зафіксовано першу смерть людини від нового штаму пташиного грипу

ВООЗ вважає, що наразі ризик зараження вірусом пташиного грипу для людини є низьким

Раніше пташиним грипом цього штаму хворіли лише тварини

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що у Мексиці зафіксували першу у світі смерть людини, спричинену штамом пташиного грипу під назвою H5N2. Про це йдеться в заяві ВООЗ.

Зазначається, що 59-річний чоловік не мав контакту з птицею чи іншими тваринами до того, як у лабораторії офіційно діагностували в нього штам пташиного грипу H5N2.

За даними ВООЗ, чоловік був прикутий до ліжка протягом трьох тижнів з інших причин. Симптоми пташиного грипу вперше з'явилися приблизно 17 квітня: лихоманка, задишка, діарея та загальне нездужання. 24 квітня він звернувся за медичною допомогою і був госпіталізований у Мехіко. Пізніше того ж дня він помер. Наприкінці травня вдалося підтвердити штам H5N2.

Міністерство охорони здоров'я Мексики повідомило, що у чоловіка була хронічна хвороба нирок і діабет 2 типу, передає Reuters. Цей випадок підтверджує перший лабораторно підтверджений випадок зараження людини цим штамом.

Водночас ВООЗ все ж вважає, що наразі ризик зараження вірусом пташиного грипу для людини є низьким.

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