Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У світі зафіксовано першу смерть людини від нового штаму пташиного грипу

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У світі зафіксовано першу смерть людини від нового штаму пташиного грипу
ВООЗ вважає, що наразі ризик зараження вірусом пташиного грипу для людини є низьким
фото з відкритих джерел

Раніше пташиним грипом цього штаму хворіли лише тварини

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що у Мексиці зафіксували першу у світі смерть людини, спричинену штамом пташиного грипу під назвою H5N2. Про це йдеться в заяві ВООЗ.

Зазначається, що 59-річний чоловік не мав контакту з птицею чи іншими тваринами до того, як у лабораторії офіційно діагностували в нього штам пташиного грипу H5N2.

За даними ВООЗ, чоловік був прикутий до ліжка протягом трьох тижнів з інших причин. Симптоми пташиного грипу вперше з'явилися приблизно 17 квітня: лихоманка, задишка, діарея та загальне нездужання. 24 квітня він звернувся за медичною допомогою і був госпіталізований у Мехіко. Пізніше того ж дня він помер. Наприкінці травня вдалося підтвердити штам H5N2.

Міністерство охорони здоров'я Мексики повідомило, що у чоловіка була хронічна хвороба нирок і діабет 2 типу, передає Reuters. Цей випадок підтверджує перший лабораторно підтверджений випадок зараження людини цим штамом.

Водночас ВООЗ все ж вважає, що наразі ризик зараження вірусом пташиного грипу для людини є низьким.

Нагадаємо, протягом тижня 190 українців потрапили до лікарень через ускладнення Covid-19, серед них 18 дітей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України. Наразі в Україні виявлено 36 різних типів коронавірусу.

До слова, Міністерство охорони здоров’я Гондурасу оголосило надзвичайний стан через зростання хворих та смертності від лихоманки Денге – гострого інфекційного захворювання, яке передається людям через укуси комарів. Про це повідомляє CNN.

До поширення епідемії спричинили наслідки явища Ель-Ніньо та зміни клімату, оскільки підвищення температури повітря, висока кількість опадів та збільшення вологості створюють сприятливі умови для комарів, які є переносниками вірусної інфекції.

Читайте також: До яких пандемій треба готуватися Україні: список від МОЗ
Теги: смерть чоловік діабет хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Людина, яка не вміє відчувати радості, страждає на небезпечну пристрасть печалі, зневіри і смутку»
Як можна святкувати і радіти під час війни?
12 травня, 21:05
Матір акторки вела здоровий образ життя, не пила та курила лише раз в житті зі своєю двоюрідною сестрою
Акторка Віра Кобзар розповіла про болючу втрату в її родині
12 травня, 19:45
Рута, яку не вберегли. Згадаймо Аллу Пушкарчук
Рута, яку не вберегли. Згадаймо Аллу Пушкарчук
13 травня, 09:00
Ірина Цибух від 2015 року їздила на Донбас як військова парамедикиня
На війні загинула журналістка та парамедикиня Ірина Цибух
30 травня, 12:23
Суд визнав чоловіків винними у непристойному нападі
У Греції засудили двох туристів-українців, які вирішили привітати дівчат із Великоднем
16 травня, 02:38
Чоловік мав серйозні хвороби, але його визнали обмежено придатним
На Франківщині хотіли мобілізувати чоловіка із викривленими руками: чим усе закінчилось
25 травня, 19:38
Товариші по військовій службі згадують Максима, як сміливого, вольового, відповідального побратима
Потрапив під атаку ворожого безпілотника. Згадаймо 24-річного Максима Царука
30 травня, 09:00
Ексзаступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов отримав підозру
Підозра ексзаступнику Єрмака, дострокові вибори у Британії. Головне за 22 травня
22 травня, 21:00
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на війні загинули три громадяни Нідерландів
На Донеччині загинув доброволець із Нідерландів
1 червня, 10:57

Соціум

У світі зафіксовано першу смерть людини від нового штаму пташиного грипу
У світі зафіксовано першу смерть людини від нового штаму пташиного грипу
Аварія потяга в Чехії: МЗС повідомило про загибель двох громадянок України
Аварія потяга в Чехії: МЗС повідомило про загибель двох громадянок України
Росіяни вдарили безпілотником по маршрутці на Нікопольщині. Є постраждалі (відео)
Росіяни вдарили безпілотником по маршрутці на Нікопольщині. Є постраждалі (відео)
Як американські діячі підіграють пропаганді РФ та блокують допомогу Україні – дослідження
Як американські діячі підіграють пропаганді РФ та блокують допомогу Україні – дослідження
У Москві росіянин жорстоко застрелив чоловіка (відео)
У Москві росіянин жорстоко застрелив чоловіка (відео)
Німеччина пустить з молотка кримінальний «Бункер Зла», який належав бундесверу
Німеччина пустить з молотка кримінальний «Бункер Зла», який належав бундесверу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Допомагав російським окупантам. Ексгравець «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»
29K
На Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації (фото)
9182
Президент Польсько-української господарчої палати спростував міф про «українців, які витрачають польські гроші»
9075
На Хмельниччині жінка з дітьми зливала дані ФСБ про військових, які збивають «шахеди»
7337
Ставлення до біженців у Нідерландах суттєво змінилось: дані дослідження
7182
Мовний омбудсмен звернувся до співробітників ТЦК з вимогою

Новини

Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Сьогодні, 01:00
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Вчора, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Вчора, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Вчора, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
4 червня, 11:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua