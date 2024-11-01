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Пташиний грип поширюється в ЄС швидше, ніж у 2023 році

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пташиний грип поширюється в ЄС швидше, ніж у 2023 році
Пташиний грип загрожує країнам Європи
фото із відкритих джерел

Цього сезону пташиний грип швидше поширюється в Європейському Союзі, що викликає занепокоєння щодо зараження людей

Цього сезону пташиний грип поширюється в Європейському союзі швидше, ніж у 2023 році. Це викликає побоювання, що він може поширитись на людей. За інформацією US News & World Report, високопатогенний пташиний грип, який зазвичай називають пташиним грипом, за останні роки забрав життя сотень мільйонів птахів по всьому світу.

У ЄС вірус не виявили ні у людей, ні у великої рогатої худоби, на відміну від США, де цього року вірус поширився майже на 400 молочних стад у 14 штатах, а з квітня виявлено у 36 осіб. Чотири з них працювали на комерційній яєчній фермі, зараженій вірусом.

Його поширення на людей та інші види ссавців, включаючи молочну худобу та свиней у США, викликає побоювання, що вірус може мутувати та легко передаватися від людини до людини, провокуючи пандемію.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, з початку сезону міграції 1 серпня і до кінця минулого тижня в країнах ЄС було зареєстровано 62 спалахи пташиного грипу на птахівницьких фермах, в основному на сході блоку.

Пташиний грип – масове захворювання диких птахів та домашньої птиці, спричинене вірусом, який може передаватися від хворої птиці людині. Хвороба має серйозні наслідки для суспільства в усьому світі та є частиною програм моніторингу ВООЗ.

Вірус пташиного грипу належить до великої групи різноманітних вірусів грипу типу А, які можуть інфікувати людей, птахів (індиків, курей, качок) і тварин (свиней, коней, тхорів, тюленів і китів).

Якщо пташиний вірус та вірус звичайного людського грипу одночасно попадає в організм людини, то з’являється новий штам, який набуває властивостей викликати важкий перебіг захворювання та легко передаватися від людини до людини, що може викликати пандемію грипу.

Для порівняння, на той же період 2023 року на фермах ЄС було зареєстровано сім спалахів пташиного грипу, але це все одно значно менше 112 спалахів, зареєстрованих до кінця жовтня 2022 року.

Нагадаємо, у Білоцерківському районі виявлено пташиний грип. Про це повідомляє пресслужба головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.Як зазначається, вірус могли принести перелітні лебеді. 

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Теги: грип птахи вірус

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