Головна Техно Девайси
search button user button menu button

У США безпілотне таксі «взяло в заручники» пасажира

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У США безпілотне таксі «взяло в заручники» пасажира
Безпілотне таксі у Лос-Анджелесі
фото з відкритих джерел

Через збій у машині чоловік пропустив авіарейс

Пасажир Майк Джонс із Лос-Анджелеса не зміг потрапити на свій рейс до Аризони через неочікуваний збій безпілотного таксі Waymo. Інцидент висвітлило німецьке видання Bild.

Майк, який планував спокійно дістатися додому в Скоттсдейл, штат Аризона, опинився в ситуації, яка більше нагадувала науково-фантастичний трилер. Його безпілотне таксі з автопілотом замість звичайної подорожі почало кружляти на стоянці аеропорту Лос-Анджелеса.

Пасажир одразу зрозумів, що щось пішло не так, і спробував самостійно зупинити машину. Однак усі його спроби вийти з авто виявилися марними. Автомобіль, оснащений сучасними системами автономного керування, ігнорував команди, залишаючи Майка пристебнутим у салоні.

Безпілотне таксі їздило лише колами на парковці аеропорту
Безпілотне таксі їздило лише колами на парковці аеропорту
фото з відкритих джерел

Чоловік зв’язався зі службою техпідтримки Waymo, але навіть їхні спроби зупинити автомобіль дистанційно не дали результату. Лише після восьми кіл співробітникам компанії вдалося вручну зупинити машину.

До того моменту Майк уже пропустив свій рейс.

За тиждень після інциденту Майк все ще чекає на вибачення від компанії Waymo або компенсацію за втрачений рейс.

«Де співчуття? Це черговий приклад незрілості сучасного цифрового світу. Продукт недопрацьований, і ніхто не бере відповідальності за помилки перед клієнтом», – поскаржився чоловік в інтерв’ю CBS News Los Angeles.

Майк, який працює у сфері технологій, наголосив, що підтримує розвиток автономного транспорту, але після такого випадку категорично відмовився від послуг безпілотних таксі.

«Наступного разу я просто замовлю Uber», – підсумував він.

Waymo, дочірня компанія Google, наразі не прокоментувала цей випадок.

Нагадаємо, столиця ОАЕ Абу-Дабі уклала угоду з каліфорнійським розробником літаків eVTOL Archer Aviation про запуск сервісу повітряних таксі до кінця 2025 року.

У липні німецький розробник повітряного таксі Lilium отримав найбільше замовлення від саудівської авіакомпанії Saudia Group. Планується закупити до 100 повністю електричних таксі, що літають, і які поки в стадії розробки.

А Toyota Motor Corporation у співпраці з американською компанією Joby Aviation, що спеціалізується на створенні електричних повітряних таксі для комерційних пасажирських перевезень, успішно здійснила перший тестовий політ п’ятимісного електричного таксі. 

Читайте також:

Теги: США чоловік автомобіль заручники політ Google таксі столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Все на що здатні американці, це обмежитися пресрелізом посольства»
Посольство США попереджає... Що означає це повідомлення?
8 грудня, 2024, 22:21
Прогноз на 2025 рік
Три сценарії війни у 2025 році
Вчора, 08:03
Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров
Умєров зідзвонився з головою Пентагону: що обговорювали
9 грудня, 2024, 06:30
Байден назвав повалення режиму Башара Асада актом справедливості, що дає сирійцям історичну можливість
Американські війська завдали авіаударів по цілях ІДІЛ у Сирії
8 грудня, 2024, 22:59
Дональд Трамп заявив, що нинішня система громадянства за правом народження є «смішною»
Трамп планує скасувати громадянство за правом народження
9 грудня, 2024, 05:53
Звіт ISW щодо війни в Україні 12 грудня
Окупанти просунулися на Курщині та ще на трьох напрямках – карти ISW
12 грудня, 2024, 04:18
За словами Рютте, командування НАТО у Вісбадені візьме на себе реалізацію ухвалених рішень під час зустрічей «Рамштайну»
НАТО офіційно почало координувати військову допомогу Україні
18 грудня, 2024, 20:01
Туман протримається аж до Різдва
На Святвечір Київ накриє туманом: синоптики повідомили про небезпеку
24 грудня, 2024, 11:14
Головні новини проти ночі 28 грудня
Атака на Миколаїв, губернатори двох областей РФ поскаржилися на атаку дронів: головне за ніч
28 грудня, 2024, 05:54

Девайси

У США безпілотне таксі «взяло в заручники» пасажира
У США безпілотне таксі «взяло в заручники» пасажира
Новий дизайн та назва: яким буде новий iPhone SE і коли він з'явиться у продажі
Новий дизайн та назва: яким буде новий iPhone SE і коли він з'явиться у продажі
ШІ, гнучкі екрани та доповнена реальність: якими будуть смартфони у 2025 році
ШІ, гнучкі екрани та доповнена реальність: якими будуть смартфони у 2025 році
Наче 1020 футбольних полів: у Кореї з'явиться найбільше у світі виробництво мікросхем
Наче 1020 футбольних полів: у Кореї з'явиться найбільше у світі виробництво мікросхем
Apple припиняє продаж iPhone 14 та iPhone SE в країнах ЄС
Apple припиняє продаж iPhone 14 та iPhone SE в країнах ЄС
Міноборони презентувало новий безпілотник «Щедрик»
Міноборони презентувало новий безпілотник «Щедрик»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 січня: ситуація на фронті
86K
Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 січня 2025
34K
Чи доведеться Україні поступитись територіями: Блінкен спрогнозував, як зміниться лінія фронту
21K
Сили оборони ліквідували титулованого 22-річного російського боксера
18K
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

У Росії чоловікам пропонують шестизначні суми за підписання контракту
Сьогодні, 06:10
Названо три продукти, якими можна отруїтись, якщо зберігати їх в холодильнику
Сьогодні, 05:12
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Вчора, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Вчора, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Вчора, 02:59

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua