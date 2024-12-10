США готові застосувати санкції проти уряду Грузії – Держдеп

Держдепартамент зазвичай не анонсує обмежень до їх введення, тож слід зачекати офіційних заяв з цього приводу

Речник Держдепартаменту США: «Ми чітко дали зрозуміти, що глибоко стурбовані зміною напрямку, який обрав уряд Грузії»

Сполучені Штати Америки висловили категоричну позицію щодо антидемократичної політики чинного уряду Грузії та заявили, що готові використати всі інструменти, в тому числі санкції, проти представників влади в Тбілісі. Про це заявив у вівторок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

«Ми чітко дали зрозуміти, що глибоко стурбовані зміною напрямку, який обрав уряд Грузії», – зауважив представник Держдепартаменту США.

Він нагадав, що державний секретар Ентоні Блінкен вже робив заяву з цього приводу минулого тижня.

«Ми використовуватимемо всі наявні у нас інструменти, щоби притягти Грузію до відповідальності за ці кроки, в тому числі шляхом запровадження нових санкцій», – підкреслив Міллер.

Він також зазначив, що Держдепартамент зазвичай не анонсує обмежень до їх введення, тож слід зачекати офіційних заяв з цього приводу.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Грузії за 11 днів протестів затримало 402 людей.

Раніше невідомі в масках напали на співробітників медіа TV Pirveli, члена коаліції «За зміни» Дута Петрідісі, актора Георгія Махарадзе та прийшли в офіс опозиційної партії «Akhali». Так, на знімальну групу TV Pirveli напали невідомі в масках за кілька десятків метрів від проспекту Руставелі. Кадри нападу потрапили до прямого ефіру: оператору розбили голову, фізично розправилися і з журналісткою Макою Чіхладзе.

Днями грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

До слова, у центрі Тбілісі міська влада через протести не змогла завершити встановлення новорічної ялинки біля парламенту на проспекті Руставелі. Мітингувальники перервали процес та оздобили її по-своєму.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.