Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Іспанії загорівся літак: постраждали 18 людей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Іспанії загорівся літак: постраждали 18 людей
Причина пожежі наразі невідома
фото ілюстративне / Majorca Daily Bulletin

Пожежа на борту Ryanair на Майорці: 18 постраждалих, шестеро госпіталізовані

В аеропорту Пальми на іспанському острові Майорка, внаслідок пожежі на борту літака авіакомпанії Ryanair постраждали 18 людей. З них шестеро були госпіталізовані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Majorca Daily Bulletin.

Інцидент стався невдовзі після опівночі, коли літак Ryanair готувався до зльоту. Бригади екстреної допомоги оперативно прибули на місце, описавши пожежу як «невелику».

Хоча більшість пасажирів організовано залишили літак, деякі, піддавшись паніці, залізли на крила та стрибнули на землю. Парамедики надали допомогу загалом 18 особам, проте травми госпіталізованих були незначними.

Причина пожежі наразі невідома та з’ясовується.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Delta Air Lines, який виконував регулярний рейс з Атланти до Ролі (Північна Кароліна, США), втратив фрагмент крила під час польоту. Деталь, що відламалася, впала на житловий район міста Ролі, створивши потенційно небезпечну ситуацію для місцевих жителів. 

До слова, агентство з розслідування авіаційних пригод Індії (AAIB) не виключає саботаж як одну з можливих причин катастрофи під Ахмедабадом 12 червня літака Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India. Про це повідомив державний міністр цивільної авіації країни Мурлідхар Мохол, повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of India.

«Слідчі органи зараз ретельно вивчають дані чорних ящиків літака, що розбився, і враховують усі версії причин катастрофи, включаючи можливий акт саботажу», – цитує держміністра видання The Times of India.

Читайте також:

Теги: літак пожежа Іспанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Есперанса Кортіньяс пояснює своє довголіття активним та насиченим соціальним життям
Секрет довголіття: 108-річна іспанка розкрила свій ранковий ритуал
3 липня, 03:30
У Запоріжжі пролунали вибухи через російську атаку
Росія атакувала Запоріжжя: в одному із районів виникла пожежа
1 липня, 04:21
ISW: Росія розширює виробництво бойових літаків попри санкції
ISW: Росія розширює виробництво бойових літаків попри санкції
30 червня, 05:33
У планах польоту кінцевим пунктом призначення був Люксембург, але, схоже, літаки КНР мали інші плани
Китай відправляє до Ірану загадкові літаки – The Telegraph
18 червня, 09:01
10 хвилин затору врятували життя: жінка дивом уникла трагедії рейсу Air India
10 хвилин затору врятували життя: жінка дивом уникла трагедії рейсу Air India
12 червня, 22:46
Дрони атакували Київщину
Наслідки атаки РФ на Київщину: пошкодження зафіксовано у п'яти районах
10 червня, 09:50
Airbus A380 вважається найбільшим пасажирським літаком у світовій авіації
Один із найбільших пасажирських літаків здійснив екстрену посадку в Азербайджані
9 червня, 10:38
На Сумщині відбувся перший повітряний бій за участю українського F-16
Український винищувач F-16 збив ворожий Су-35 на Курському напрямку – Bild
8 червня, 20:46
У Києві різко зросла кількість постраждалих через російську атаку
Атака на Київ: Кличко повідомив про загиблих (оновлено)
6 червня, 06:02

Соціум

В Іспанії загорівся літак: постраждали 18 людей
В Іспанії загорівся літак: постраждали 18 людей
Руйнівна повінь у Техасі: 24 загиблих, тривають пошуки зниклих дівчаток
Руйнівна повінь у Техасі: 24 загиблих, тривають пошуки зниклих дівчаток
Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо угоди з TikTok
Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо угоди з TikTok
ЗСУ атакували аеродром «Борисоглєбськ» в Росії
ЗСУ атакували аеродром «Борисоглєбськ» в Росії
Таємна покупка: син Нетаньягу придбав житло в Британії та уникнув податкової звітності
Таємна покупка: син Нетаньягу придбав житло в Британії та уникнув податкової звітності
Безпілотники атакували Росію: де пролунали вибухи
Безпілотники атакували Росію: де пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
195K
На фронті з'явилися рідкісні тварини, яких десятиліттями не бачили в Україні: пояснення екологів
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
52K
Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
28K
«Українські вертольоти» заявляють про атаку. До президента звернувся колектив компанії, ветерани та родини загиблих військових
9289
Затримано 17-річного випускника школи, який коригував масовані атаки окупантів по Києву

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua