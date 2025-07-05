В Іспанії загорівся літак: постраждали 18 людей

Пожежа на борту Ryanair на Майорці: 18 постраждалих, шестеро госпіталізовані

В аеропорту Пальми на іспанському острові Майорка, внаслідок пожежі на борту літака авіакомпанії Ryanair постраждали 18 людей. З них шестеро були госпіталізовані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Majorca Daily Bulletin.

Інцидент стався невдовзі після опівночі, коли літак Ryanair готувався до зльоту. Бригади екстреної допомоги оперативно прибули на місце, описавши пожежу як «невелику».

Хоча більшість пасажирів організовано залишили літак, деякі, піддавшись паніці, залізли на крила та стрибнули на землю. Парамедики надали допомогу загалом 18 особам, проте травми госпіталізованих були незначними.

Причина пожежі наразі невідома та з’ясовується.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Delta Air Lines, який виконував регулярний рейс з Атланти до Ролі (Північна Кароліна, США), втратив фрагмент крила під час польоту. Деталь, що відламалася, впала на житловий район міста Ролі, створивши потенційно небезпечну ситуацію для місцевих жителів.

До слова, агентство з розслідування авіаційних пригод Індії (AAIB) не виключає саботаж як одну з можливих причин катастрофи під Ахмедабадом 12 червня літака Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India. Про це повідомив державний міністр цивільної авіації країни Мурлідхар Мохол, повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of India.

«Слідчі органи зараз ретельно вивчають дані чорних ящиків літака, що розбився, і враховують усі версії причин катастрофи, включаючи можливий акт саботажу», – цитує держміністра видання The Times of India.