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Київ попрощався із загиблим пілотом, Героєм України Максимом Устименком (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ попрощався із загиблим пілотом, Героєм України Максимом Устименком (фото)
Максиму Устименку було 32 роки. У нього залишились дружина та чотирирічний син
фото: hromadske

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку 

Сьогодні столиця з військовими почестями попрощалася з підполковником Максимом Устименком, льотчиком-винищувачем першого класу, який героїчно загинув, захищаючи українське небо. Церемонія прощання відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі, куди люди прийшли з квітами, щоб вшанувати пам’ять загиблого героя. Про це повідомляє «Главком».

У Києві попрощалися із загиблим льотчиком F-16 Максимом Устименком, 3 липня 2025 року
У Києві попрощалися із загиблим льотчиком F-16 Максимом Устименком, 3 липня 2025 року
фото: Яна Сірак / hromadske

На прощання зібралися кілька десятків людей, серед них – родичі, друзі, побратими пілота. Процесію супроводжувала почесна варта.

На прощання зібралися родичі, друзі, побратими пілота
На прощання зібралися родичі, друзі, побратими пілота
фото: Яна Сірак / hromadske
У Києві попрощалися із українським льотчиком 1 класу і пілотом винищувача F-16 Максимом Устименком, який загинув під час відбиття російської атаки
У Києві попрощалися із українським льотчиком 1 класу і пілотом винищувача F-16 Максимом Устименком, який загинув під час відбиття російської атаки
фото: Яна Сірак / hromadske

Після відспівування в церкві відбулася хода до майдану Незалежності.

«Сьогодні ми віддаємо останню шану полковнику Повітряних сил ЗСУ. Йому назавжди залишиться 32. Це чудовий вік, щоб жити любити, творити добро. Він залишив цей світ непереможним, нашим героєм», – сказав розпорядник від почесної варти.  

Указом президента України №444/2025 полковнику Максиму Юрійовичу Устименку (посмертно) присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»
Указом президента України №444/2025 полковнику Максиму Юрійовичу Устименку (посмертно) присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»
фото: Повітряни сили України

Максиму Устименку було 32 роки. У нього залишились дружина та чотирирічний син. 

Нагадаємо, уночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. «На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту», – повідомили Повітряні сили.

Володимир Зеленський відреагував на смерть пілота F-16 Максима Устименка: «Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну». Президент України присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку.

Відомо, що пілот F-16 Максим Устименко, який загинув під час відбиття повітряної атаки росіян 29 червня, був однокурсником Героя України Андрія (Джуса) Пільщикова, який загинув два роки тому. 

«Макс, хлопець зі сталі. Завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був суперінтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі», – написала Лілія Авер’янова.

Раніше льотчик-випробувач, полковник Повітряних сил Збройних сил України Олександр Лиходід заявив, що причинами пошкодження українського літака F-16 вночі 29 червня, внаслідок чого загинув льотчик Максим Устименко, могло стати зіткнення з уламками ворожої цілі, ураження «дружнім вогнем» або ж відмова техніки. 

Теги: Україна столиця дружина президент Володимир Зеленський звання героя літак

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